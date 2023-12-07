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https://sputnikarabic.ae/20231207/الولايات-المتحدة-تسجل-أعلى-رقم-لحوادث-إطلاق-نار-جماعي-في-البلاد-منذ-17-عاما-1083838435.html
الولايات المتحدة تسجل أعلى رقم لحوادث إطلاق نار جماعي في البلاد منذ 17 عاما
الولايات المتحدة تسجل أعلى رقم لحوادث إطلاق نار جماعي في البلاد منذ 17 عاما
كشفت تقاريرأمريكية، في الأسبوع الحالي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ ‏‏38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.‏ 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T12:25+0000
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وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".وفي يوم الأحد الماضي، تلقت الشرطة في تكساس وواشنطن بلاغين عن حوادث إطلاق نار جماعي بفارق أقل من ساعة ونصف الساعة، وهو الحادث رقم 37 و38 من نوعه خلال عام 2023، وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن الرقم القياسي السابق تم تسجيله في العام الماضي 2022، مع 36 حادث إطلاق نار.ووقع حادث إطلاق النار الأكثر دموية خلال العام الحالي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في لويستون بولاية ماين، عندما فتح رجل يبلغ من العمر 40 عاما النار في حانة وصالة بولينغ، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 13 آخرين.وأضافت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه في عام 2022، توفي أكثر من 48 ألف شخص متأثرين بأعيرة نارية في أمريكا، وهو ما يصل في المتوسط إلى نحو 132 حالة وفاة يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20231028/أمريكا-تعلن-العثور-على-جثة-المشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-الجماعي-بولاية-ماين-1082559170.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الولايات المتحدة تسجل أعلى رقم لحوادث إطلاق نار جماعي في البلاد منذ 17 عاما

12:25 GMT 07.12.2023
© AP Photo / John Locherكاتم صوت سلاح ناري
كاتم صوت سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
كاتم صوت سلاح ناري
© AP Photo / John Locher
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كشفت تقاريرأمريكية، في الأسبوع الحالي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ ‏‏38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.‏
وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.
واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".
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وفي يوم الأحد الماضي، تلقت الشرطة في تكساس وواشنطن بلاغين عن حوادث إطلاق نار جماعي بفارق أقل من ساعة ونصف الساعة، وهو الحادث رقم 37 و38 من نوعه خلال عام 2023، وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن الرقم القياسي السابق تم تسجيله في العام الماضي 2022، مع 36 حادث إطلاق نار.
ووقع حادث إطلاق النار الأكثر دموية خلال العام الحالي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في لويستون بولاية ماين، عندما فتح رجل يبلغ من العمر 40 عاما النار في حانة وصالة بولينغ، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 13 آخرين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه في عام 2022، توفي أكثر من 48 ألف شخص متأثرين بأعيرة نارية في أمريكا، وهو ما يصل في المتوسط إلى نحو 132 حالة وفاة يوميا.
أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية - سبوتنيك عربي
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