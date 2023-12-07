https://sputnikarabic.ae/20231207/برلماني-أمريكي-بوتين-يضحك-هازئا-بتخبطنا--1083831598.html

برلماني أمريكي: بوتين يضحك هازئا بتخبطنا

برلماني أمريكي: بوتين يضحك هازئا بتخبطنا

صرح عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، جاريد موسكوفيتش، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيد بفشل الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا". 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T08:15+0000

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2023-12-07T08:15+0000

روسيا

العالم

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وقال موسكوفيتش: "بوتين يضحك علينا. يعحبه هذا... الفوضى بين الجمهوريين، لأنه يخطط للاستفادة الكاملة من حقيقة أنه بعد نهاية الشتاء، قد لا تمتلك أوكرانيا أسلحة وموارد".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى تجديد احتياطياتها من الأسلحة، التي استنفدت بسبب مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة نفسها في وضع يائس".ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة على نحو مستمر إزاء إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا. ولهذا السبب، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس، ودعا إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف.ووفقاً للبيت الأبيض، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم المتصلبة بإصلاح الحدود والهجرة.

https://sputnikarabic.ae/20231207/سيناتور-روسي-قطع-المساعدات-عن-إسرائيل-يشير-إلى-تحول-سياسي-في-الولايات-المتحدة-1083827483.html

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