عربي
https://sputnikarabic.ae/20231207/برلماني-فرنسي-كفانا-لحاقا-بواشنطن-كالكلاب-في-دعم-أوكرانيا-1083833119.html
برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيا
برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيا
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الوقت قد حان لأوروبا للتوقف عن اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أعمى، والبدء في دفع أوكرانيا لإبرام... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T09:42+0000
2023-12-07T09:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "ستطلب الولايات المتحدة من الدول الأوروبية أن تتولى المسؤولية".وأشار فيليبو إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مشروع قانون تخصيص أكثر من مئة مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لم يتم تمريره من خلال تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان بمثابة كارثة بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو مستمر إزاء إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا. ولهذا السبب، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس(السلطة التشريعية)، ودعا إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف.ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم المتصلبة بإصلاح الحدود والهجرة.
https://sputnikarabic.ae/20231207/سيناتور-روسي-قطع-المساعدات-عن-إسرائيل-يشير-إلى-تحول-سياسي-في-الولايات-المتحدة-1083827483.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيا

09:42 GMT 07.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الوقت قد حان لأوروبا للتوقف عن اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أعمى، والبدء في دفع أوكرانيا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا.
وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "ستطلب الولايات المتحدة من الدول الأوروبية أن تتولى المسؤولية".

وتابع: "إما أن نتبع مثل الكلاب وندمر أنفسنا بلا مقابل، أو نوقف كل شيء وندفع من أجل السلام! من الواضح أنه يتعين عليك اختيار هذا الخيار الثاني".

وأشار فيليبو إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مشروع قانون تخصيص أكثر من مئة مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لم يتم تمريره من خلال تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان بمثابة كارثة بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: "لقد أدرك الأمريكيون أن الأمر قد انتهى، ويريدون ترتيب مشاكلهم حسب الأولوية".

العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
سيناتور روسي: قطع المساعدات عن إسرائيل يشير إلى تحول سياسي في الولايات المتحدة
05:21 GMT
ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو مستمر إزاء إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا. ولهذا السبب، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس(السلطة التشريعية)، ودعا إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم المتصلبة بإصلاح الحدود والهجرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMTРаненая девушка сидит в машине скорой помощи после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو00:03 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала