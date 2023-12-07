https://sputnikarabic.ae/20231207/برلماني-فرنسي-كفانا-لحاقا-بواشنطن-كالكلاب-في-دعم-أوكرانيا-1083833119.html
برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيا
برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيا
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الوقت قد حان لأوروبا للتوقف عن اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أعمى، والبدء في دفع أوكرانيا لإبرام... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T09:42+0000
2023-12-07T09:42+0000
2023-12-07T09:42+0000
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روسيا
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وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "ستطلب الولايات المتحدة من الدول الأوروبية أن تتولى المسؤولية".وأشار فيليبو إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مشروع قانون تخصيص أكثر من مئة مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لم يتم تمريره من خلال تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان بمثابة كارثة بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو مستمر إزاء إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا. ولهذا السبب، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس(السلطة التشريعية)، ودعا إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف.ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم المتصلبة بإصلاح الحدود والهجرة.
https://sputnikarabic.ae/20231207/سيناتور-روسي-قطع-المساعدات-عن-إسرائيل-يشير-إلى-تحول-سياسي-في-الولايات-المتحدة-1083827483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيا
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الوقت قد حان لأوروبا للتوقف عن اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أعمى، والبدء في دفع أوكرانيا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا.
وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "ستطلب الولايات المتحدة من الدول الأوروبية أن تتولى المسؤولية".
وتابع: "إما أن نتبع مثل الكلاب وندمر أنفسنا بلا مقابل، أو نوقف كل شيء وندفع من أجل السلام! من الواضح أنه يتعين عليك اختيار هذا الخيار الثاني".
وأشار فيليبو إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مشروع قانون تخصيص أكثر من مئة مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لم يتم تمريره من خلال تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان بمثابة كارثة بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف: "لقد أدرك الأمريكيون أن الأمر قد انتهى، ويريدون ترتيب مشاكلهم حسب الأولوية".
ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو مستمر إزاء إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا. ولهذا السبب، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس(السلطة التشريعية)، ودعا إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف.
ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم المتصلبة بإصلاح الحدود والهجرة.