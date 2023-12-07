https://sputnikarabic.ae/20231207/حجم-التبادل-التجاري-بين-بكين-وموسكو-يتجاوز-218-مليار-دولار-حتى-نوفمبر-2023-1083827858.html
حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو يتجاوز 218 مليار دولار حتى نوفمبر 2023
حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو يتجاوز 218 مليار دولار حتى نوفمبر 2023
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T05:49+0000
2023-12-07T05:49+0000
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ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بنسبة 50.2% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغت 100.33 مليار دولار، وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين 11.8%، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في نوفمبر الماضي، سجل 21.5 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسي 11.2 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين 10.3 مليار دولار.في نهاية عام 2022، زاد حجم التجارة بين روسيا والصين، بنسبة 29.3 %، وبلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 190.271 مليار دولار.وحول التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، لفتت البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، إلى انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، في الأشهر الـ11 من العام الجاري 13.8% على أساس سنوي، وبلغت 457.756 مليار دولار، بينما انخفضت واردات الولايات المتحدة من البضائع إلى الصين 149.258 إلى مليار دولار، وبنسبة انخفاض 7%، بالنسبة لنفس الفترة من العام الماضي.في نهاية عام 2022، زاد حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 6%، وبلغ 759.427 مليار دولار.وفي الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين إلى جانب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الصين-ترد-على-تصريحات-وزيرة-التجارة-الأمريكية-بأن-بكين-ليست-صديقة-وهي-أكبر-تهديد-1083744200.html
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الصين, روسيا, العالم
حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو يتجاوز 218 مليار دولار حتى نوفمبر 2023
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بنسبة 26.7 في المئة، ليبلغ 218.17 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بنسبة 50.2% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغت 100.33 مليار دولار، وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين 11.8%، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في نوفمبر الماضي، سجل 21.5 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسي 11.2 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين 10.3 مليار دولار.
في نهاية عام 2022، زاد حجم التجارة بين روسيا والصين، بنسبة 29.3 %، وبلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 190.271 مليار دولار.
وحول التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، لفتت البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، إلى انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، في الأشهر الـ11 من العام الجاري 13.8% على أساس سنوي، وبلغت 457.756 مليار دولار، بينما انخفضت واردات الولايات المتحدة من البضائع إلى الصين 149.258 إلى مليار دولار، وبنسبة انخفاض 7%، بالنسبة لنفس الفترة من العام الماضي.
في نهاية عام 2022، زاد حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 6%، وبلغ 759.427 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين إلى جانب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي.