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https://sputnikarabic.ae/20231207/حزب-الله-يعلن-قصف-أهداف-تابعة-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083862403.html
"حزب الله" يعلن قصف أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
"حزب الله" يعلن قصف أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في جنوب لبنان. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T22:03+0000
2023-12-08T21:14+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه "استهدف عند الساعة 12:40 من ظهر اليوم موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، وعند الساعة 2:15 من بعد ظهر ‏اليوم، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".وبحسب بيانات "حزب الله"، فقد "طالت هجمات مقاتلي الحزب تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة وردة، وحرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالإضافة إلى قصف موقع الجرداح وثكنة زرعيت".وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة مركبا في الفلاوات في جنوب لبنان، وسقطت قذيفتان على أطراف بلدة حولا من جهة وادي السلوقي، كما قصف أطراف حرش بلدة كونين.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيانٍ له أنه، قصف سلسلة من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية، مؤكداً تدمير عدد من البنى التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ.وقال الجيش في بيانه، اليوم الخميس، إن "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت في الآونة الأخيرة غارة على سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".وأكد أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها، البنى التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ والمواقع العسكرية والمباني العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان".
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

"حزب الله" يعلن قصف أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

22:03 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 21:14 GMT 08.12.2023)
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه "استهدف عند الساعة 12:40 من ظهر اليوم موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، وعند الساعة 2:15 من بعد ظهر ‏اليوم، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".
وأضاف الحزب أن مقاتليه استهدفوا وعند الساعة 3:05 موقع بياض بليدا وعند الساعة 3:30 استهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وبحسب بيانات "حزب الله"، فقد "طالت هجمات مقاتلي الحزب تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة وردة، وحرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالإضافة إلى قصف موقع الجرداح وثكنة زرعيت".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة مركبا في الفلاوات في جنوب لبنان، وسقطت قذيفتان على أطراف بلدة حولا من جهة وادي السلوقي، كما قصف أطراف حرش بلدة كونين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيانٍ له أنه، قصف سلسلة من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية، مؤكداً تدمير عدد من البنى التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ.
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وقال الجيش في بيانه، اليوم الخميس، إن "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت في الآونة الأخيرة غارة على سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".
وأكد أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها، البنى التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ والمواقع العسكرية والمباني العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان".
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