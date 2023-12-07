https://sputnikarabic.ae/20231207/خبير-سوري-لـ-سبوتنيك-زيارة-بوتين-إلى-السعودية-والإمارات-مؤشر-تحرك-نحو-قطبية-جديدة-1083862581.html
خبير سوري لـ "سبوتنيك": زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة
خبير سوري لـ "سبوتنيك": زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة
رأى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السابق عابد فضلية، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلي كل من السعودية والإمارات تشكل مؤشر تحرك نحو قطبية... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T23:11+0000
2023-12-07T23:11+0000
2023-12-07T23:11+0000
فلاديمير بوتين
أخبار السعودية اليوم
روسيا
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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دمشق - سبوتنيك. وقال فضلية في تصريح لـ "سبوتنيك" تعليقا على زيارة بوتين للرياض وأبوظبي، "هذه الزيارة المهمة هي مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة".وأوضح أن "معظم العلاقات الدولية بين العمالقة من الدول هي ذات وجه سياسي- أمني ذو وجه اقتصادي كتحصيل حاصل. السعودية والإمارات دولتان مهمتان فيهما ثروات نفطية وموقع جغرافي استراتيجي وعلاقات خارجية دولية واسعة ومتوازنة نسبيا، وروسيا بالمقابل هي دولة كبيرة تقود المحور المقابل المجابه للمحور الغربي، وبدأت تسيطر أكثر في إفريقيا، وتجمعها علاقات جيدة مع الصين ومن خلفها الدول الآسيوية".هذا، وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.ورافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير، يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، ورئيسة المصرف المركزي، إلفيرا نابيولينا.كما ضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.
https://sputnikarabic.ae/20231207/مستشار-اقتصادي-سعودي-يوضح-لـسبوتنيك-النتائج-المرتقبة-لزيارة-بوتين-للمملكة--1083859496.html
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فلاديمير بوتين, أخبار السعودية اليوم, روسيا
فلاديمير بوتين, أخبار السعودية اليوم, روسيا
خبير سوري لـ "سبوتنيك": زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة
رأى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السابق عابد فضلية، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلي كل من السعودية والإمارات تشكل مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة.
دمشق - سبوتنيك. وقال فضلية في تصريح لـ "سبوتنيك" تعليقا على زيارة بوتين للرياض وأبوظبي،
"هذه الزيارة المهمة هي مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة".
وأضاف "هذه الزيارة ليست تقليدية بل استراتيجية. وتأتي في سياق ترسيخ علاقات ذات صلة بتكتل المحاور والأقطاب الدولية والتي لا تنفصل عن فلسفة مجموعة بريكس وتوازيا مع مبادرة الحزام والطريق الصينية ومع اتفاقية الطريق الدولي الهند- الخليج/السعودية - فلسطين المحتلة- أوروبا".
وأوضح أن "معظم العلاقات الدولية بين العمالقة من الدول هي ذات وجه سياسي- أمني ذو وجه اقتصادي كتحصيل حاصل. السعودية والإمارات دولتان مهمتان فيهما ثروات نفطية وموقع جغرافي استراتيجي وعلاقات خارجية دولية واسعة ومتوازنة نسبيا، وروسيا بالمقابل هي دولة كبيرة تقود المحور المقابل المجابه للمحور الغربي، وبدأت تسيطر أكثر في إفريقيا، وتجمعها علاقات جيدة مع الصين ومن خلفها الدول الآسيوية".
هذا، وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.
ورافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير، يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، ورئيسة المصرف المركزي، إلفيرا نابيولينا.
كما ضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.