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https://sputnikarabic.ae/20231207/دورة-استثنائية-تضامنية-مع-الشعب-الفلسطيني-وأعمال-فنية-عربية-وعالمية-تتألق-في-أيام-قرطاج-المسرحية--1083836243.html
دورة استثنائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني... وأعمال فنية عربية وعالمية تتألق في أيام قرطاج المسرحية
دورة استثنائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني... وأعمال فنية عربية وعالمية تتألق في أيام قرطاج المسرحية
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن مواضيع عدة أهمّها: أيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ 24 لهذه السنة، أخبار متنوعة كانت "تريندا" لهذا الأسبوع،... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
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راديو
صدى الحياة
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دورة استثنائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني... وأعمال فنية عربية وعالمية تتألق في أيام قرطاج المسرحية
دورة استثنائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني... وأعمال فنية عربية وعالمية تتألق في أيام قرطاج المسرحية
"بالمسرح نحيا... بالفن نقاوم"تحت شعار "بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم"، انطلقت هذا الأسبوع، الدورة الرابعة والعشرون لـ "أيام قرطاج المسرحية"، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس. ويشارك في هذه الدورة، أكثر من 60 عملا من 28 بلدا من مختلف القارات.وحول تنظيم فعالية "أيام قرطاج المسرحية" في نسختها الـ 24 وأهميتها، يقول المدير العام للمسرح الوطني التونسي، ومدير أيام قرطاج المسرحية، الأستاذ معز مرابط لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

دورة استثنائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني... وأعمال فنية عربية وعالمية تتألق في أيام قرطاج المسرحية

11:27 GMT 07.12.2023
راديو
دورة استثنائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني... وأعمال فنية عربية وعالمية تتألق في أيام قرطاج المسرحية
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن مواضيع عدة أهمّها: أيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ 24 لهذه السنة، أخبار متنوعة كانت "تريندا" لهذا الأسبوع، معلومة طبية حول أهم خمس عادات صباحية تضمن النجاح للطلاب.

"بالمسرح نحيا... بالفن نقاوم"

تحت شعار "بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم"، انطلقت هذا الأسبوع، الدورة الرابعة والعشرون لـ "أيام قرطاج المسرحية"، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس. ويشارك في هذه الدورة، أكثر من 60 عملا من 28 بلدا من مختلف القارات.
وحول تنظيم فعالية "أيام قرطاج المسرحية" في نسختها الـ 24 وأهميتها، يقول المدير العام للمسرح الوطني التونسي، ومدير أيام قرطاج المسرحية، الأستاذ معز مرابط لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ تونس تعيش هذه الأيام على نبض المسرح، الذي يطرح القضايا الحقيقية التي لها علاقة بالوضع الذي نراه في غزّة وحرب الإبادة التي ترتكب في حق الشعب وأهالينا في فلسطين، وهذه الدورة استثنائية وتضامنية مع الفلسطينيين، وفي برنامج هذه الدورة كانت فلسطين حاضرة بقوة، وكل المشاركين في المهرجان حاولوا إيصال رسائلهم بصوت عال ومواقفهم مما يجري في حق الشعب الفلسطيني".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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