https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تخلق-فيتنام-أخرى-في-أوكرانيا-1083833664.html

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تخلق "فيتناما أخرى" في أوكرانيا

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تخلق "فيتناما أخرى" في أوكرانيا

أفاد مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تخاطر بخلق "فيتنام ثانية" في أوكرانيا، التي سيتعين على كل إدارة... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T10:03+0000

2023-12-07T10:03+0000

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وقال ناريشكين: "هناك احتمال كبير أن يؤدي المزيد من الدعم للمجلس العسكري في كييف، خاصة مع الأخذ في الاعتبار "السمية" المتزايدة للموضوع الأوكراني في إطار الوحدة عبر الأطلسي والمجتمع الغربي ككل، إلى تسريع تراجع السلطة الدولية للغرب. وأوكرانيا نفسها ستستمر في التحول إلى "ثقب أسود" يمتص الموارد المادية والبشرية".وتابع: "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يمكن للمرء أن يتوقع أن السياسيين الغربيين، بسبب الاستحالة الموضوعية لتحقيق نصر عسكري على بلدنا، سيحاولون إطالة أمد القتال قدر الإمكان وتحويل الصراع الأوكراني إلى "أفغانستان ثانية" على أمل استنفادنا التدريجي في النضال المرهق للإمكانات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-واشنطن-تقدر-بشدة-خطر-هزيمة-أوكرانيا-في-الصراع-1083815432.html

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