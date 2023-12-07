https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تخلق-فيتنام-أخرى-في-أوكرانيا-1083833664.html
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تخلق "فيتناما أخرى" في أوكرانيا
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تخلق "فيتناما أخرى" في أوكرانيا
أفاد مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تخاطر بخلق "فيتنام ثانية" في أوكرانيا، التي سيتعين على كل إدارة... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T10:03+0000
2023-12-07T10:03+0000
2023-12-07T10:14+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg
وقال ناريشكين: "هناك احتمال كبير أن يؤدي المزيد من الدعم للمجلس العسكري في كييف، خاصة مع الأخذ في الاعتبار "السمية" المتزايدة للموضوع الأوكراني في إطار الوحدة عبر الأطلسي والمجتمع الغربي ككل، إلى تسريع تراجع السلطة الدولية للغرب. وأوكرانيا نفسها ستستمر في التحول إلى "ثقب أسود" يمتص الموارد المادية والبشرية".وتابع: "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يمكن للمرء أن يتوقع أن السياسيين الغربيين، بسبب الاستحالة الموضوعية لتحقيق نصر عسكري على بلدنا، سيحاولون إطالة أمد القتال قدر الإمكان وتحويل الصراع الأوكراني إلى "أفغانستان ثانية" على أمل استنفادنا التدريجي في النضال المرهق للإمكانات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-واشنطن-تقدر-بشدة-خطر-هزيمة-أوكرانيا-في-الصراع-1083815432.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_3b0e81ab22b71bca748c569dc3d8feef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تخلق "فيتناما أخرى" في أوكرانيا
10:03 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 10:14 GMT 07.12.2023)
أفاد مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تخاطر بخلق "فيتنام ثانية" في أوكرانيا، التي سيتعين على كل إدارة أمريكية جديدة التعامل معها حتى يرأس البيت الأبيض "شخص عاقل".
وقال ناريشكين: "هناك احتمال كبير أن يؤدي المزيد من الدعم للمجلس العسكري في كييف، خاصة مع الأخذ في الاعتبار "السمية" المتزايدة للموضوع الأوكراني في إطار الوحدة عبر الأطلسي والمجتمع الغربي ككل، إلى تسريع تراجع السلطة الدولية للغرب. وأوكرانيا نفسها ستستمر في التحول إلى "ثقب أسود" يمتص الموارد المادية والبشرية".
وأضاف ناريشكين في مقال لمجلة "رازفودتشيك": "في نهاية المطاف، تخاطر الولايات المتحدة بخلق "فيتنام ثانية" لنفسها، والتي سيتعين على كل إدارة أمريكية جديدة التعامل معها حتى يأتي شخص عاقل إلى حد ما إلى السلطة في واشنطن، لديه ما يكفي من الشجاعة والتصميم لإغلاق هذا الفم (أوكرانيا)".
وتابع: "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يمكن للمرء أن يتوقع أن السياسيين الغربيين، بسبب الاستحالة الموضوعية لتحقيق نصر عسكري على بلدنا، سيحاولون إطالة أمد القتال قدر الإمكان وتحويل الصراع الأوكراني إلى "أفغانستان ثانية" على أمل استنفادنا التدريجي في النضال المرهق للإمكانات".
وقال: "سيحقق الغربيون ذلك، كما كان من قبل، "من خلال مجموعة من التدابير الاقتصادية والعسكرية الدبلوماسية، بما في ذلك ضغط العقوبات الذي ينتهك قواعد القانون الدولي والإمداد المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.