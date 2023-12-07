https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيس-حزب-الرفاه-الجديد-التركي--المنظمات-الدولية-ليست-قادرة-على-أي-شيء-سوى-المحادثات-1083836852.html
رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي: المنظمات الدولية ليست قادرة على أي شيء سوى المحادثات
رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي: المنظمات الدولية ليست قادرة على أي شيء سوى المحادثات
صرح رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي، فاتح أربكان، أن "الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة التعاون الإسلامي، لا يقومون بمهامهم تجاه الأحداث الحالية... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T11:43+0000
2023-12-07T11:43+0000
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وشبّه أربكان، متحدثا في القمة الأوروبية من أجل فلسطين تحت عنوان "ثلاث ديانات، دولتان، حل واحد"، التي تنعقد اليوم الخميس، في إسطنبول، "الصهيونية بالتمساح"، قائلا: "الفك العلوي للتمساح هو الولايات المتحدة الأمريكية، والجزء السفلي هو الاتحاد الأوروبي، والذيل هو إسرائيل"، بحسب قوله.وانتقد أربكان الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الدول الإسلامية لعدم ردها على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.وأضاف: "لقد قيل مرات عديدة من قبل أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الإسلامي. لسوء الحظ، لا يقومون بمهامهم بشكل صحيح، وقد أظهرت الأحداث المأساوية الحالية في غزة، مرة أخرى الحقيقة المرّة المتمثلة في أن هذه المنظمات ليست قادرة على أي شيء سوى المحادثات"، بحسب قوله.وتابع: "إنهم لم يدينوا قتل المدنيين في غزة، ولم يدعوا إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي أصبحوا بشكل غير مباشر شركاء في هذه المجزرة".وينظم القمة المنتدى الإسلامي الأوروبي بالتعاون مع قضاة فلسطينين وحزب "الرفاه الجديد" (ينيدن رفاه). ويجمع هذا الحدث زعماء سياسيين ودينيين وشخصيات عامة ورياضيين وصحفيين وشخصيات ثقافية تعارض ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، وتدين الإجراءات الإسرائيلية.الهدف من القمة هو تطوير إجراءات فعالة لدعم المواطنين الأوروبيين للشعب الفلسطيني، ووقف "الإبادة الجماعية" لسكان قطاع غزة وحماية المقدسات الإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الأونروا-قطاع-غزة-يشهد-أكبر-نزوح-للشعب-الفلسطيني-منذ-عام-1948-1083834145.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي: المنظمات الدولية ليست قادرة على أي شيء سوى المحادثات
11:43 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 07.12.2023)
صرح رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي، فاتح أربكان، أن "الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة التعاون الإسلامي، لا يقومون بمهامهم تجاه الأحداث الحالية في قطاع غزة"، بحسب قوله.
وشبّه أربكان، متحدثا في القمة الأوروبية من أجل فلسطين تحت عنوان "ثلاث ديانات، دولتان، حل واحد"، التي تنعقد اليوم الخميس، في إسطنبول، "الصهيونية بالتمساح"، قائلا: "الفك العلوي للتمساح هو الولايات المتحدة الأمريكية، والجزء السفلي هو الاتحاد الأوروبي، والذيل هو إسرائيل"، بحسب قوله.
وانتقد أربكان الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الدول الإسلامية لعدم ردها على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف: "لقد قيل مرات عديدة من قبل أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الإسلامي. لسوء الحظ، لا يقومون بمهامهم بشكل صحيح، وقد أظهرت الأحداث المأساوية الحالية في غزة، مرة أخرى الحقيقة المرّة المتمثلة في أن هذه المنظمات ليست قادرة على أي شيء سوى المحادثات"، بحسب قوله.
وتابع: "إنهم لم يدينوا قتل المدنيين في غزة، ولم يدعوا إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي أصبحوا بشكل غير مباشر شركاء في هذه المجزرة".
وينظم القمة المنتدى الإسلامي الأوروبي بالتعاون مع قضاة فلسطينين وحزب "الرفاه الجديد" (ينيدن رفاه). ويجمع هذا الحدث زعماء سياسيين ودينيين وشخصيات عامة ورياضيين وصحفيين وشخصيات ثقافية تعارض ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، وتدين الإجراءات الإسرائيلية.
الهدف من القمة هو تطوير إجراءات فعالة لدعم المواطنين الأوروبيين للشعب الفلسطيني، ووقف "الإبادة الجماعية" لسكان قطاع غزة وحماية المقدسات الإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى.