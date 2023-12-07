https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيس-وزراء-أوكرانيا-يحث-السكان-على-توفير-الكهرباء-بسبب-نقصها-1083856953.html

رئيس وزراء أوكرانيا يحث السكان على توفير الكهرباء بسبب نقصها

رئيس وزراء أوكرانيا يحث السكان على توفير الكهرباء بسبب نقصها

طلب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، من سكان البلاد تقليل استهلاك الكهرباء بسبب النقص الملحوظ في قدرة نظام الطاقة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T17:17+0000

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وطلب شميغال عبر قناته على "تلغرام" من المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية القوية في نفس الوقت وإطفاء الأضواء في الغرف غير المستخدمة ونقل الغسيل إلى ساعات الليل. وفي أغسطس/ آب الماضي، لم يستبعد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن يكون الشتاء المقبل صعبًا على نظام الطاقة في البلاد. وذكر أيضًا أن أوكرانيا تلقت الأموال اللازمة لدخول موسم التدفئة، وذكرت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" أنها تخطط لإصلاح عدد قياسي من وحدات محطات الطاقة في أوكرانيا، قبل بدء موسم التدفئة المقبل.وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية، في رد على سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا، ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".وفي وقت سابق، صرّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، أن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء الذي سبقه.قال بيات، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء السابق".ووفقا له، انخفضت قدرة التوليد في أوكرانيا بنحو النصف منذ بداية الصراع.

https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تخلق-فيتنام-أخرى-في-أوكرانيا-1083833664.html

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