https://sputnikarabic.ae/20231207/سقوط-مقاتلة-سعودية-أثناء-مهمة-تدريبية-ومصرع-طاقمها---عاجل-1083850251.html

سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها

سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، سقوط إحدى مقاتلاتها الحربية، وذلك أثناء مهمة تدريبية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، مشيرة إلى مصرع طاقمها. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن "إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" سقطت، ما أدى إلى استشهاد طاقمها".وأضاف البيان أن "سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر(كانون الأول) 2023".وأوضح أن "الحادث وقع أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران".كما أشار البيان إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة".

https://sputnikarabic.ae/20221110/إف---15-تفقد-سيطرتها-على-الجو-لماذا-تتساقط-الطائرات-الأمريكية-بعيدا-عن-ساحات-الحروب-1070010277.html

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