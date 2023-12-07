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سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، سقوط إحدى مقاتلاتها الحربية، وذلك أثناء مهمة تدريبية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، مشيرة إلى مصرع طاقمها. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T15:08+0000
2023-12-07T15:27+0000
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وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن "إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" سقطت، ما أدى إلى استشهاد طاقمها".وأضاف البيان أن "سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر(كانون الأول) 2023".وأوضح أن "الحادث وقع أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران".كما أشار البيان إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها

15:08 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 15:27 GMT 07.12.2023)
© flickr.com / RA.AZمقاتلة حربية سعودية من طراز "إف-15إس"
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© flickr.com / RA.AZ
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، سقوط إحدى مقاتلاتها الحربية، وذلك أثناء مهمة تدريبية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، مشيرة إلى مصرع طاقمها.
وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن "إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" سقطت، ما أدى إلى استشهاد طاقمها".
وأضاف البيان أن "سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر(كانون الأول) 2023".
وأوضح أن "الحادث وقع أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران".
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كما أشار البيان إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة".
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