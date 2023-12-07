https://sputnikarabic.ae/20231207/ضابط-أمريكي-سابق-واشنطن-تسعى-للتخلص-من-أوكرانيا-الخاسرة-1083829656.html

ضابط أمريكي سابق: واشنطن تسعى للتخلص من "أوكرانيا الخاسرة"

ضابط أمريكي سابق: واشنطن تسعى للتخلص من "أوكرانيا الخاسرة"

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن "الولايات المتحدة لا تهتم بأوكرانيا الخاسرة، وتحاول بالفعل التخلص منها". 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T07:28+0000

2023-12-07T07:28+0000

2023-12-07T07:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "وضع جميع الأمريكيين العلم الأوكراني على شبكات التواصل الاجتماعي ليشعروا بالتحسن.… الآن بعد أن خسرت كييف، سيختفي هذا العلم، أو ربما اختفى بالفعل".وأشار الضابط السابق إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترتبط بالهزيمة التي ألحقها بها هذا الصراع، وتتخلى تدريجيا عن أوكرانيا باعتبارها "عادة سيئة".وفي وقت سابق، أوضح ريتر في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن "العديد ممن كانوا يثقون بفكرة انتصار أوكرانيا، أصبحوا يدفعون باتجاه تسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة على نحو متزايد إزاء إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا. ولهذا السبب، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس، ودعا إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف.ووفقاً للبيت الأبيض، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبهم المتصلبة بإصلاح الحدود والهجرة.

https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-لا-يستبعد-مواجهة-بين-القوات-الأمريكية-والروسية-بعد-انتصار-روسيا-في-أوكرانيا-1083822038.html

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