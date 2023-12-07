https://sputnikarabic.ae/20231207/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-إحباط-الجيش-الروسي-للهجوم-المضاد-واستلامه-زمام-المبادرة-1083842696.html

ضابط أمريكي سابق يكشف إحباط الجيش الروسي "للهجوم المضاد" واستلامه زمام المبادرة

ضابط أمريكي سابق يكشف إحباط الجيش الروسي "للهجوم المضاد" واستلامه زمام المبادرة

صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي استولى على زمام المبادرة وألحق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T13:25+0000

2023-12-07T13:25+0000

2023-12-07T13:25+0000

روسيا

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وقال ريتر: "لقد انتهى الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية، وأصبح هذا بمثابة هزيمة استراتيجية لأوكرانيا والغرب الجماعي. أعتقد أننا سنرى كيف ستواصل روسيا، بعد تحييد الهجوم الأوكراني، هجومها ببطء وتبدأ في ممارسة الضغط".وختم ريتر خلال مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب"، بالقول: "سيكون لروسيا، من الآن فصاعدا زمام المبادرة، وفي نهاية المطاف سوف يسقط خط الدفاع الأوكراني. ربما سيتعين عليهم التراجع عبر نهر الدنيبر والاستسلام لجزء كبير من الأراضي، وهذا هو المكان الذي يتجه إليه الآن".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الروسي-يدك-مراكز-قيادة-3-ألوية-أوكرانية-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة---عاجل--1083837775.html

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