https://sputnikarabic.ae/20231207/عضو-الشورى-السعودي-لـسبوتنيك-زيارة-الرئيس-الروسي-للمملكة-تعزز-التعاون-في-جميع-المجالات-1083849178.html
عضو "الشورى السعودي" لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس الروسي للمملكة تعزز التعاون في جميع المجالات
عضو "الشورى السعودي" لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس الروسي للمملكة تعزز التعاون في جميع المجالات
صرح عضو مجلس الشورى السعودي، النائب فضل بن سعد البوعينين، اليوم الخميس، بأن "التنسيق بين السعودية وروسيا، يجري على أعلى المستويات وفي جميع المجالات". 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T14:53+0000
2023-12-07T14:53+0000
2023-12-07T14:53+0000
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وعلّق البوعينين، على زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، بقوله إن "العلاقات المشتركة باتت تُبنى على رؤى استراتيجية مشتركة، بما يحقق مصالح البلدين وكذلك التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية ومجالات الطاقة".ويرى عضو الشورى السعودي، أن "التنسيق والتعاون بين البلدين، يؤكد جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وحرصه على تعزيز وانتظام التواصل المباشر في مختلف القطاعات".وشدد البوعينين على أن "التنسيق المثمر بين البلدين في قطاع الطاقة أدى إلى استقرار أسواق النفط من خلال "أوبك+"، التي لعبت دورا محوريا في تحقيق توازن الأسواق، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين".ولفت إلى أن "زيارة الرئيس الروسي تحمل أهمية خاصة في التوقيت الحالي، فيما يقابلها جهود ولي العهد السعودي، لتعزيز الشراكة الاقتصادية التي تطورت بشكل كبير وتنوعت مصادرها".وتابع: "من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة بعد تعزيز الثقة بين البلدين بشكل عام، وبين سمو ولي العهد والرئيس الروسي بشكل خاص".ووفق عضو الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، فإن "انعكاسات إيجابية مرتقبة للزيارة على الشراكة الاقتصادية تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وإيجاد أرضية تجارية واستثمارية قادرة على دفع عجلة التبادل التجاري بالاستفادة من الفرص التي تتيحها "رؤية 2030"، والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة".وتبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.وجاء في بيان مشترك، نُشر على موقع الكرملين عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى السعودية: "في مجال العلاقات الدولية، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".وأضاف البيان: "ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن ضرورة حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وتابع البيان: "شدد الطرفان على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ودعم جهودهم في هذا الصدد".
https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-سلمان-التعاون-السياسي-بين-السعودية-وروسيا-سيؤثر-إيجابيا-على-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1083818067.html
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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, العالم العربي
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, العالم العربي
عضو "الشورى السعودي" لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس الروسي للمملكة تعزز التعاون في جميع المجالات
حصري
صرح عضو مجلس الشورى السعودي، النائب فضل بن سعد البوعينين، اليوم الخميس، بأن "التنسيق بين السعودية وروسيا، يجري على أعلى المستويات وفي جميع المجالات".
وعلّق البوعينين، على زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، بقوله إن "العلاقات المشتركة باتت تُبنى على رؤى استراتيجية مشتركة، بما يحقق مصالح البلدين وكذلك التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية ومجالات الطاقة".
ويرى عضو الشورى السعودي، أن "التنسيق والتعاون بين البلدين، يؤكد جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وحرصه على تعزيز وانتظام التواصل المباشر في مختلف القطاعات".
وأشار إلى أن "العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية وثيقة، إذ أسهم تأسيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الروسي في تطويرها وتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة وتنسيق المواقف وتعزيز الشراكة الاستثمارية".
وشدد البوعينين على أن "التنسيق المثمر بين البلدين في قطاع الطاقة أدى إلى استقرار أسواق النفط من خلال "أوبك+"، التي لعبت دورا محوريا في تحقيق توازن الأسواق، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين".
ولفت إلى أن "زيارة الرئيس الروسي تحمل أهمية خاصة في التوقيت الحالي، فيما يقابلها جهود ولي العهد السعودي، لتعزيز الشراكة الاقتصادية التي تطورت بشكل كبير وتنوعت مصادرها".
وتابع: "من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة بعد تعزيز الثقة بين البلدين بشكل عام، وبين سمو ولي العهد والرئيس الروسي بشكل خاص".
ووفق عضو الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، فإن "انعكاسات إيجابية مرتقبة للزيارة على الشراكة الاقتصادية تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وإيجاد أرضية تجارية واستثمارية قادرة على دفع عجلة التبادل التجاري بالاستفادة من الفرص التي تتيحها "رؤية 2030"، والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة".
وتبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط
وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وجاء في بيان مشترك، نُشر على موقع الكرملين عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى السعودية: "في مجال العلاقات الدولية، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
وأضاف البيان: "ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن ضرورة حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وتابع البيان: "شدد الطرفان على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا
)، ودعم جهودهم في هذا الصدد".