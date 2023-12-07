https://sputnikarabic.ae/20231207/لابيد-تعليقا-على-إصابة-100-جندي-إسرائيلي-بالعمى-تضخ-المليارات-لمكاتب-غير-ضرورية-للسياسيين-الفاسدين-1083851066.html
لابيد تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بالعمى: المليارات تضخ لمكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين
لابيد تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بالعمى: المليارات تضخ لمكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، أن هناك المليارات من الشواكل التي تضخ في مكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T15:25+0000
2023-12-07T15:25+0000
2023-12-07T15:44+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071721031_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_bcc3b5ac00a59aea3891e17d0d9d38a2.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن لابيد، تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بإصابات بالغة بالعين، منها العمى، أنه "ليس لدى الحكومة أموال لشراء نظارات واقية للمقاتلين".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي: "إنهم يواصلون ضخ المليارات في مكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين".وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن "نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم أثناء الحرب على غزة، بعضهم وصل إلى درجة العمى".ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مسؤلة في وزارة الصحة، أن "الإصابات جاءت نتيجة تلقي الشظايا والأعيرة النارية أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية، وأن ما بين 10 - 15 % من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما".وأكدت المسؤولة الإسرائيلية أن "الجنود لم يرتدوا نظارات واقية من تلك الشظايا، وهو الأمر الذي أدى إلى العمى بنسبة 15% في إحدى العينين أو كلتيهما معا لهؤلاء الجنود الـ100".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، دخول قواته الخاصة مدينة خان يونس في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن "القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي دخلت قلب مدينة خان يونس، شرقي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر( تشرين الأول) الماضي".وأوضحت الإذاعة أن "جنود القوات الخاصة الإسرائيلية، وصلوا إلى مدينة خان يونس وأغاروا على بعض الأحياء".
https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلام-إصابة-100-جندي-إسرائيلي-في-أعينهم-خلال-الحرب-على-غزة-بعضهم-بالعمى-1083822789.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/برلمانية-إسرائيلية-نتنياهو-يخشى-ليبرمان-أكثر-من-حماس-1083818591.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071721031_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_4422d77b870f3bc55d984356d0f14073.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار
لابيد تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بالعمى: المليارات تضخ لمكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين
15:25 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 15:44 GMT 07.12.2023)
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، أن هناك المليارات من الشواكل التي تضخ في مكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن لابيد، تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بإصابات بالغة بالعين، منها العمى، أنه "ليس لدى الحكومة أموال لشراء نظارات واقية للمقاتلين".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي: "إنهم يواصلون ضخ المليارات في مكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين
".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن "نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم أثناء الحرب على غزة
، بعضهم وصل إلى درجة العمى".
ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مسؤلة في وزارة الصحة، أن "الإصابات جاءت نتيجة تلقي الشظايا والأعيرة النارية أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية، وأن ما بين 10 - 15 % من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما".
وأكدت المسؤولة الإسرائيلية أن "الجنود لم يرتدوا نظارات واقية من تلك الشظايا، وهو الأمر الذي أدى إلى العمى بنسبة 15% في إحدى العينين أو كلتيهما معا لهؤلاء الجنود الـ100".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، دخول قواته الخاصة مدينة خان يونس
في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن "القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي دخلت قلب مدينة خان يونس، شرقي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر( تشرين الأول) الماضي".
وأوضحت الإذاعة أن "جنود القوات الخاصة الإسرائيلية، وصلوا إلى مدينة خان يونس وأغاروا على بعض الأحياء".