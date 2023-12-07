https://sputnikarabic.ae/20231207/لجنة-التحقيق-الروسية-مقتل-البرلماني-الأوكراني-السابق-إيليا-كيفا-برصاصتين-1083832592.html
لجنة التحقيق الروسية: مقتل البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا برصاصتين
لجنة التحقيق الروسية: مقتل البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا برصاصتين
أفادت مساعدة مدير لجنة التحقيق الروسية في مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على جثة النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا،... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T09:26+0000
2023-12-07T09:26+0000
2023-12-07T09:29+0000
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وقالت فرادي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحققين وعلماء الجريمة الذين قاموا بمعاينة مكان الحادث، قاموا بضبط طلقتي مسدس فارغتين وخرطوشة وأشياء أخرى، كما قاموا بفحص وتفتيش سيارة الضحية وغرفة الفندق الذي كان يقيم فيه، خلال الأشهر الأخيرة. وتم العثور على إصابتين بطلق ناري في جثة المتوفي".وتم إحالة القضية الجنائية المتعلقة بالقتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى المديرية الأولى للتحقيق في القضايا البالغة الأهمية، التي تختص بها مديرية التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة موسكو، للتحقيق فيها.كما تم إجراء فحوصات الطب الشرعي والوراثة الجزيئية والفيزيائية والكيميائية والجينية الجزيئية المعقدة والطب الشرعي الباليستي للجثة. ويواصل المحققون استجواب الشهود وإجراءات البحث العملياتي لتحديد هوية المتورطين.ويوم أمس الأربعاء، تم العثور على جثة، يُفترض أنها لإيليا كيفا، في الحديقة المجاورة للتجمع الريفي الذي يعيش فيه، في قرية سوبونيفو، بمنطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، حيث أطلق شخص مجهول طلقات عدة في اتجاه كيفا، وتوفي على الفور متأثرا بجراحه. وتحملت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالفعل مسؤولية مقتل النائب السابق.في وقت سابق، حكمت محكمة ليتشاكوفسكي في مدينة لفوف الاوكرانية، على كيفا، غيابيًا بالسجن لمدة 14 عامًا مع مصادرة ممتلكاته بتهمة الخيانة العظمى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html
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لجنة التحقيق الروسية: مقتل البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا برصاصتين
09:26 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 09:29 GMT 07.12.2023)
أفادت مساعدة مدير لجنة التحقيق الروسية في مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على جثة النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، وعليها آثار إطلاق نار، مشيرة إلى أنه قُتل برصاصتين.
وقالت فرادي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحققين وعلماء الجريمة الذين قاموا بمعاينة مكان الحادث، قاموا بضبط طلقتي مسدس فارغتين وخرطوشة وأشياء أخرى، كما قاموا بفحص وتفتيش سيارة الضحية وغرفة الفندق الذي كان يقيم فيه، خلال الأشهر الأخيرة. وتم العثور على إصابتين بطلق ناري في جثة المتوفي".
وتم إحالة القضية الجنائية المتعلقة بالقتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى المديرية الأولى للتحقيق في القضايا البالغة الأهمية، التي تختص بها مديرية التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة موسكو، للتحقيق فيها.
كما تم إجراء فحوصات الطب الشرعي والوراثة الجزيئية والفيزيائية والكيميائية والجينية الجزيئية المعقدة والطب الشرعي الباليستي للجثة. ويواصل المحققون استجواب الشهود وإجراءات البحث العملياتي لتحديد هوية المتورطين.
ويوم أمس الأربعاء، تم العثور على جثة، يُفترض أنها لإيليا كيفا، في الحديقة المجاورة للتجمع الريفي الذي يعيش فيه، في قرية سوبونيفو، بمنطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، حيث أطلق شخص مجهول طلقات عدة في اتجاه كيفا، وتوفي على الفور متأثرا بجراحه. وتحملت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالفعل مسؤولية مقتل النائب السابق.
في وقت سابق، حكمت محكمة ليتشاكوفسكي في مدينة لفوف الاوكرانية، على كيفا، غيابيًا بالسجن لمدة 14 عامًا مع مصادرة ممتلكاته بتهمة الخيانة العظمى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.