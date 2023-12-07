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https://sputnikarabic.ae/20231207/لحظة-قبض-أجهزة-الأمن-الروسية-على-عميل-ممول-لقوات-كييف-فيديو-1083828925.html
لحظة قبض أجهزة الأمن الروسية على عميل ممول لقوات كييف... فيديو
لحظة قبض أجهزة الأمن الروسية على عميل ممول لقوات كييف... فيديو
أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة تيومين بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T06:50+0000
2023-12-07T06:50+0000
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وقال الأمن الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك": "تم تلقي معلومات كانت أساسية لفتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى، على شكل مساعدة مالية لدولة أجنبية (المادة 275 من القانون الجنائي) بحق أحد السكان في مقاطعة تيومين".ووفقا للأمن فإن المسؤولية الجنائية بموجب المادة الخاصة بالخيانة تنص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية، بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
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روسيا, نادي الفيديو, العالم
روسيا, نادي الفيديو, العالم

لحظة قبض أجهزة الأمن الروسية على عميل ممول لقوات كييف... فيديو

06:50 GMT 07.12.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة تيومين بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الأمن الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك": "تم تلقي معلومات كانت أساسية لفتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى، على شكل مساعدة مالية لدولة أجنبية (المادة 275 من القانون الجنائي) بحق أحد السكان في مقاطعة تيومين".

وفي مقطع مصور حصلت عليه وكالة "سبوتنيك" تظهر مشاهد إلقاء القبض على المشتبه فيه ليلا. وأكدت الوزارة أن المشتبه فيه "حول أموالا عمدا" إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للأمن فإن المسؤولية الجنائية بموجب المادة الخاصة بالخيانة تنص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية، بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
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