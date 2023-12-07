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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231207/مدفع-دي--30-الروسي-يدمر-آليات-أوكرانية-مدججة-بالذخائر-فيديو-1083829774.html
مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديو
مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديو
تكبد نظام كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وكان لسلاح المدفعية "نصيب الأسد" من السلاح الروسي المساهم بتدمير معدات قوات كييف. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T07:30+0000
2023-12-07T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ولعبت العديد من طرازات المدافع دورا مهما في عمليات تحييد الأهداف الأوكرانية، فإلى جانب مدافع "مستا بي" ومستا إس" و"غفوزديكا" وغيرها، برز مدفع "دي- 30" كسلاح فعال ودقيق باستهداف مواقع العدو وتجمعاته.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، لقطات تظهر قيام وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية بتدمير عربات محملة بذخائر تابعة للقوات الأوكرانية ومجموعة عسكرية أوكرانية بوساطة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كراسني ليمان.شاهد أيضا... لحظة قبض أجهزة الأمن الروسية على عميل ممول لقوات كييف... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديو

07:30 GMT 07.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يطلق من مدفع "دي-30" قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik
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تكبد نظام كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وكان لسلاح المدفعية "نصيب الأسد" من السلاح الروسي المساهم بتدمير معدات قوات كييف.
ولعبت العديد من طرازات المدافع دورا مهما في عمليات تحييد الأهداف الأوكرانية، فإلى جانب مدافع "مستا بي" ومستا إس" و"غفوزديكا" وغيرها، برز مدفع "دي- 30" كسلاح فعال ودقيق باستهداف مواقع العدو وتجمعاته.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، لقطات تظهر قيام وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية بتدمير عربات محملة بذخائر تابعة للقوات الأوكرانية ومجموعة عسكرية أوكرانية بوساطة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كراسني ليمان.
شاهد أيضا... لحظة قبض أجهزة الأمن الروسية على عميل ممول لقوات كييف... فيديو
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