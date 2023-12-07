https://sputnikarabic.ae/20231207/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يعد-بإرسال-قوات-إلى-غزة-لتحرير-رهائن-بلاده-1083829167.html
مرشح للرئاسة الأمريكية يعد بإرسال قوات إلى غزة لتحرير رهائن بلاده
مرشح للرئاسة الأمريكية يعد بإرسال قوات إلى غزة لتحرير رهائن بلاده
أعلن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، كريس كريستي، أنه مستعداد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأمريكيين. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T06:52+0000
2023-12-07T06:52+0000
2023-12-07T06:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
العالم
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وأجاب كريستي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".ومن المزمع أن تقام المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري اليوم الخميس في مدينة توسكالوسا التابعة لولاية ألاباما.وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024.وسيخوض غمار السباق الرئاسي الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/ترامب-يتحدث-عن-سبب-عدم-إخراج-حماس-رهائن-أمريكيين--1083493541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم
مرشح للرئاسة الأمريكية يعد بإرسال قوات إلى غزة لتحرير رهائن بلاده
أعلن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، كريس كريستي، أنه مستعداد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأمريكيين.
وأجاب كريستي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".
ومن المزمع أن تقام المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري اليوم الخميس في مدينة توسكالوسا التابعة لولاية ألاباما.
ومن بين المشاركين رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي.
وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024.
وسيخوض غمار السباق الرئاسي
الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.