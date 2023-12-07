https://sputnikarabic.ae/20231207/مقارنة-بين-دخل-المرأة-والرجل-حول-العالم-1083834931.html
مقارنة بين دخل المرأة والرجل حول العالم
مقارنة بين دخل المرأة والرجل حول العالم
تعرفوا على مدى اختلاف الأجور بين النساء والرجال في مختلف دول العالم، من خلال الإنفوجراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك". 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T10:57+0000
2023-12-07T10:57+0000
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, инфографика
مقارنة بين دخل المرأة والرجل حول العالم
تابعنا عبر
تعرفوا على مدى اختلاف الأجور بين النساء والرجال في مختلف دول العالم، من خلال الإنفوجراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك".