https://sputnikarabic.ae/20231207/مقتل-3-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-بجامعة-نيفادا-الأمريكية-1083825995.html

مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار بجامعة نيفادا الأمريكية

مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار بجامعة نيفادا الأمريكية

قالت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فتح مسلح النار باتجاههم في جامعة نيفادا في لاس فيغاس. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأوضحت الشرطة في بيانها: "وفقا لمحققينا في مكان الحادث، لدينا ثلاثة ضحايا متوفين وضحية أخرى في حالة حرجة في مستشفى محلي"، وأضافت الشرطة أن المسلح الذي أطلق النار لقي مصرعه أيضا.يذكر أن حاكمة ولاية ماين الأمريكية، جانيت ميلز، كانت قد أعلنت، في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أن ضباط إنفاذ القانون عثروا على جثة، روبرت كارد، ‏المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة لويستون.‏وقالت ميلز خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة: "أقف هنا الليلة لأبلغ ببساطة أن شرطة ولاية ماين عثرت على جثة روبرت كارد في لشبونة، ولقد مات، واتصلت بالرئيس الأمريكي، جو بايدن لإبلاغه بهذه الأخبار".من ناحيته، أفاد مفوض السلامة العامة في ولاية ماين، مايكل سوسشوك، خلال المؤتمر الصحفي، إن روبرت كارد، توفي متأثرا بجراحه التي أصابته بطلق ناري، وأضاف أنه تم العثور على جثة كارد، مساء أمس الجمعة، بالقرب من نهر أندروسكوجين في شلالات لشبونة.وهاجم روبرت كارد، البالغ من العمر 40 عاما، في أكتوبر الماضي، مطعما وصالة بولينغ في لويستون بولاية ماين، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231026/ارتفاع-حصيلة-قتلى-إطلاق-النار-بولاية-ماين-الأمريكية-إلى-22-شخصا-1082465494.html

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