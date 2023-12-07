https://sputnikarabic.ae/20231207/ناعيا-نجل-الوزير-الإسرائيلي-آيزنكوت-نتنياهو-سنواصل-الحرب-حتى-النصر--1083856346.html
ناعيا نجل الوزير الإسرائيلي آيزنكوت.. نتنياهو: سنواصل الحرب حتى النصر
ناعيا نجل الوزير الإسرائيلي آيزنكوت.. نتنياهو: سنواصل الحرب حتى النصر
نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجندي غال مئير آيزنكوت، نجل الوزير بمجلس الحرب ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، الذي قُتل خلال الحرب على... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T16:55+0000
2023-12-07T16:55+0000
2023-12-07T16:55+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الأخبار
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91d4001fc6dcc68cc567a8dad18fd7b8.jpg
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن غال آيزنكوت، نجل الجنرال غادي آيزنكوت، كان مقاتلا شجاعا وبطلا حقيقيا، على حد قوله. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الجيش سيواصل الحرب الدائرة على قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن نجل الوزير في كابينيت الحرب من "المعسكر الرسمي" ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة بغزة، ومعه جندي آخر. ومع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل غيرشوني خلال المعارك في غزة، فإن عدد قتلى الجيش يرتفع إلى 416 جنديا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي الماضي، منهم 92 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب البرية في القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-مبنى-بلدية-جباليا-بقطاع-غزة-فيديو-1083852519.html
https://sputnikarabic.ae/20231207/لابيد-تعليقا-على-إصابة-100-جندي-إسرائيلي-بالعمى-تضخ-المليارات-لمكاتب-غير-ضرورية-للسياسيين-الفاسدين-1083851066.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_21102cb16c9eaf1f20f0a6ca1443a2fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
ناعيا نجل الوزير الإسرائيلي آيزنكوت.. نتنياهو: سنواصل الحرب حتى النصر
نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجندي غال مئير آيزنكوت، نجل الوزير بمجلس الحرب ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، الذي قُتل خلال الحرب على غزة.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن غال آيزنكوت، نجل الجنرال غادي آيزنكوت، كان مقاتلا شجاعا وبطلا حقيقيا، على حد قوله.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الجيش سيواصل الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وكان الجيش
الإسرائيلي قد أعلن في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن نجل الوزير في كابينيت الحرب من "المعسكر الرسمي" ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة بغزة، ومعه جندي آخر.
ومع إعلان الجيش الإسرائيلي
مقتل غيرشوني خلال المعارك في غزة، فإن عدد قتلى الجيش يرتفع إلى 416 جنديا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي الماضي، منهم 92 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب البرية في القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.