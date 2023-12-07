https://sputnikarabic.ae/20231207/وزيرة-إسرائيلية-بايدن-صهيوني-ويحب-إسرائيل-1083832846.html

وزيرة إسرائيلية: بايدن صهيوني ويحب إسرائيل

وزيرة إسرائيلية: بايدن صهيوني ويحب إسرائيل

قالت وزيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "شخص صهيوني ويحب إسرائيل". 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T09:34+0000

2023-12-07T09:34+0000

2023-12-07T09:34+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، حيث اعتبر أن ولاية غوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.وكتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس": "إن ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي"، مشيرا إلى أن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل "دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه رسالة غير مسبوقة ( تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية) إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأربعاء، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.وقال غوتيريش في رسالته، أمس الأربعاء، إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم