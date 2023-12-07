https://sputnikarabic.ae/20231207/-ماذا-وراء-تهديدات-إسرائيل-بإبعاد-حزب-الله-إلى-ما-وراء-نهر-الليطاني؟-1083848118.html

ماذا وراء تهديدات إسرائيل بإبعاد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني؟

ماذا وراء تهديدات إسرائيل بإبعاد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني؟

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم أمس الأربعاء، أنه سيتم إبعاد "حزب الله" اللبناني، إلى ما وراء نهر الليطاني، من خلال ترتيب سياسي دولي أو تحرك... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T14:43+0000

2023-12-07T14:43+0000

2023-12-07T14:43+0000

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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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ماذا وراء تهديدات إسرائيل بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني؟ ماذا وراء تهديدات إسرائيل بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني؟

جاء ذلك خلال اجتماع وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بـ"المتوتر للغاية" مع رؤساء سلطات خط النزاع على الحدود اللبنانية.وتعهد غالانت، لرؤساء السلطات بأن "ما يقرب من 80 ألف ساكن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود لن تتم إعادتهم إلى منازلهم حتى يتم استتباب الأمن في المنطقة".وبحسب غالانت، هناك أولوية لترتيب سياسي دولي يضمن إخراج "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701.وأضاف: "لكن إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن دولة إسرائيل ستستخدم كل الموارد المتاحة لها. الوسائل المتاحة لها لإبعاد حزب الله بالوسائل العسكرية".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أفاد وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، بأنه أوعز إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، لتقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف القوات الإسرائيلية لموقع للجيش اللبناني.وجاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية عبر منصة "إكس": "قامت إسرائيل، بالأمس، باستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى للمعالجة".وأضاف خير الله أن "الموقف الرسمي اللبناني لا يؤيد حزب الله والاشتباكات الأخيرة بينه وبين إسرائيل، لأن لبنان لا تريد أن تنجر للحرب ولا أن تكون جزءا من لعبة المحاور"، لافتًا إلى أنه "لابد من العودة لتطبيق القرار رقم 1701 حتى لو كان مقتضى تطبيقه إبعاد حزب الله وراء نهر الليطاني".وأشار خير الله إلى أن "تنفيذ ذلك بالقوة كما يقول غالانت أمر مستبعد، ولا يتعدى مجرد تهديد"، لافتا إلى أن "من المؤمل إعادة ترسيم الحدود البرية كما تم ترسيم الحدود البحرية قبل ذلك برعاية أمريكية".وأشار الزين إلى أن "إخفاق الجيش الإسرائيلي في أحداث غزة، ربما فرضت على غالانت أن يدلي بتلك التصريحات، للدعاية لحكومة الحرب واستباقا لأي انتصار أمام الرأي العام الإسرائيلي".وأضاف أن "الحديث عن منطقة عازلة أيضا نوع من الوهم الذي لن يحدث، فلا حزب الله سيسمح بذلك ولا الحكومة اللبنانية تسمح بذلك، وغاية ما يمكن أن تفعله إسرائيل أن تلجأ لمجلس الأمن الذي سيقابل بالنقض الروسي والصيني".وأضاف ملاعب أنه "من المؤمل أن يتم ترسيم ما تبقى من نقاط خمسة لم يتم ترسيمها عند ترسيم الحدود البحرية عبر الوسيط الأمريكي المقبول نسبيا وهو السيد هوكشتاين، وعندها سيعود مرة أخرى الهدوء لهذه المنطقة".

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ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, аудио