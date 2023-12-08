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https://sputnikarabic.ae/20231208/أبرز-ثلاث-طائرات-مدنية-روسية-1083879209.html
أبرز ثلاث طائرات مدنية روسية
أبرز ثلاث طائرات مدنية روسية
ثلاث طائرات مدنية روسية
2023-12-08T12:12+0000
2023-12-08T12:12+0000
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روسيا
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كان من المفترض أن يتم تسليم أول طائرتين بحلول نهاية عام 2023، لكن تم تأجيل تسليمها إلى تاريخ لاحق. أعلن ذلك للصحفيين رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار.وأوضح سليوسار أن التأخير في عمليات التسليم المخطط لها يرجع إلى الاختبار المستمر لمحركات "بي دي-8". كما أضاف أن "اختبار المحرك يتطلب جهدًا، لأنه نموذج جديد تمامًا".وأشار سليوسار إلى أن شركة الطائرات المتحدة الروسية، جنبًا إلى جنب مع شركات الطيران، تدرس خيار الطائرات قبل التشغيل كجزء من أطقم مختلطة. وأضاف أن شركات الطيران "تحتاج أيضًا إلى وقت" للتحضير للرحلات الجوية. كما سيتم استلام أول طائرات "سوبر جيت 100" (SJ-100) من قبل شركة روسيا من مجموعة "آيروفلوت" الروسية.وفي الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تتعرفون على أبرز ثلاث طائرات مدنية روسية وخصائصها الفنية.
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ثلاث طائرات مدنية روسية
ثلاث طائرات مدنية روسية

أبرز ثلاث طائرات مدنية روسية

12:12 GMT 08.12.2023
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ستتلقى شركات الطيران الروسية 22 طائرة من طراز "SJ100" (سوبر جيت)، بدلا عن الطائرات المستوردة في عام 2024.
كان من المفترض أن يتم تسليم أول طائرتين بحلول نهاية عام 2023، لكن تم تأجيل تسليمها إلى تاريخ لاحق. أعلن ذلك للصحفيين رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار.
وقال سليوسار في حديثه لوكالة الأنباء الروسية: "وفقا لبرنامجنا، كان من المقرر نقل طائرتين هذا العام و20 في العام المقبل. لقد قمنا فقط بتكثيف برنامج 2024 ".
وأوضح سليوسار أن التأخير في عمليات التسليم المخطط لها يرجع إلى الاختبار المستمر لمحركات "بي دي-8". كما أضاف أن "اختبار المحرك يتطلب جهدًا، لأنه نموذج جديد تمامًا".
وأشار سليوسار إلى أن شركة الطائرات المتحدة الروسية، جنبًا إلى جنب مع شركات الطيران، تدرس خيار الطائرات قبل التشغيل كجزء من أطقم مختلطة. وأضاف أن شركات الطيران "تحتاج أيضًا إلى وقت" للتحضير للرحلات الجوية. كما سيتم استلام أول طائرات
"سوبر جيت 100" (SJ-100) من قبل شركة روسيا من مجموعة "آيروفلوت" الروسية.
وفي الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تتعرفون على أبرز ثلاث طائرات مدنية روسية وخصائصها الفنية.
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