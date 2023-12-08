https://sputnikarabic.ae/20231208/أردوغان-ليس-لدى-أنقرة-النية-لتصنيف-حماس-كمنظمة-إرهابية-1083890735.html

أردوغان: ليس لدى أنقرة النية لتصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية

أردوغان: ليس لدى أنقرة النية لتصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأنه على الرغم من الضغوط، التي تتعرض لها ‏أنقرة لتصنيف حركة "حماس" الفلسطينية، كمنظمة إرهابية، إلا أن تركيا... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T15:55+0000

2023-12-08T15:55+0000

2023-12-08T15:55+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى تركيا قادما من اليونان: "يُطلق على حماس اسم منظمة إرهابية، وحماس هي حقيقة فلسطين، ولكنها ليست منظمة إرهابية. إن حماس هي حركة سياسية، وكحزب سياسي هي حركة فازت في الانتخابات، لكننا مضطرون حرفيا إلى تسميتها منظمة إرهابية؟ لا نحن لا نصنف حماس منظمة إرهابية، فقط لأنك تقول ذلك، لكن نحن لدينا هنا حركة سياسية فازت في الانتخابات".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر يوم الأربعاء الماضي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا، في حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حركة حماس الفلسطينية، في تركيا".وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أثناء عودة أردوغان، من قطر، تعليقا على خطط تل أبيب لاغتيال أعضاء "حماس" خارج فلسطين.وأضاف أردوغان، قائلا: "إذا تجرأت إسرائيل على اتخاذ خطوة كهذه في تركيا، فإنها ستدفع ثمن ذلك باهظا".وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والتي استمرت لـ7 أيام، عند الساعة 7:00 من يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231208/أردوغان-نتنياهو-بدأ-الإبادة-الجماعية-في-غزة-لإطالة-أمد-مسيرته-السياسية-1083880238.html

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