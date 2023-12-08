https://sputnikarabic.ae/20231208/أهمها-في-تل-أبيب-والجليل-دوي-صافرات-الإنذار-في-مناطق-متعددة-داخل-إسرائيل--1083882132.html

أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وبلدة غوش دان بوسط البلاد، ومناطق أخرى داخل إسرائيل. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T12:56+0000

2023-12-08T12:56+0000

2023-12-08T12:56+0000

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078720606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3091314f913a9e94569399cf70dd1c0a.jpg

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في بلدة غوش دان ومعها مدينة تل أبيب بوسط البلاد. فيما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار لم تدو فقط في تل أبيب وغوش دان، لكن أيضا في مستوطنات غلاف غزة وكذلك في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في البحر المتوسط قبالة مدينة تل أبيب لم يسبقها إطلاق صافرات الإنذار.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه سمعت أصوات انفجارات في بلدة غوش دان الواقعة ضمن محيط مدينة تل أبيب، بسبب سقوط صاروخين في البحر المتوسط، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تفعَّل المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن "رجال الإطفاء والإنقاذ في غوش دان أكدوا استعدادهم لأي طوارئ في البلدة، حيث أوضحوا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة"، على حد قولها. وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231208/أردوغان-نتنياهو-بدأ-الإبادة-الجماعية-في-غزة-لإطالة-أمد-مسيرته-السياسية-1083880238.html

https://sputnikarabic.ae/20231208/سقوط-صواريخ-في-البحر-قبالة-تل-أبيب-لم-يسبقها-إطلاق-صافرات-الإنذار-1083881083.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار