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https://sputnikarabic.ae/20231208/أهمها-في-تل-أبيب-والجليل-دوي-صافرات-الإنذار-في-مناطق-متعددة-داخل-إسرائيل--1083882132.html
أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل
أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وبلدة غوش دان بوسط البلاد، ومناطق أخرى داخل إسرائيل. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:56+0000
2023-12-08T12:56+0000
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في بلدة غوش دان ومعها مدينة تل أبيب بوسط البلاد. فيما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار لم تدو فقط في تل أبيب وغوش دان، لكن أيضا في مستوطنات غلاف غزة وكذلك في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في البحر المتوسط قبالة مدينة تل أبيب لم يسبقها إطلاق صافرات الإنذار.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه سمعت أصوات انفجارات في بلدة غوش دان الواقعة ضمن محيط مدينة تل أبيب، بسبب سقوط صاروخين في البحر المتوسط، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تفعَّل المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن "رجال الإطفاء والإنقاذ في غوش دان أكدوا استعدادهم لأي طوارئ في البلدة، حيث أوضحوا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة"، على حد قولها. وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

12:56 GMT 08.12.2023
© AP Photo / Oded Baliltyعملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وبلدة غوش دان بوسط البلاد، ومناطق أخرى داخل إسرائيل.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في بلدة غوش دان ومعها مدينة تل أبيب بوسط البلاد.
فيما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار لم تدو فقط في تل أبيب وغوش دان، لكن أيضا في مستوطنات غلاف غزة وكذلك في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
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12:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في البحر المتوسط قبالة مدينة تل أبيب لم يسبقها إطلاق صافرات الإنذار.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه سمعت أصوات انفجارات في بلدة غوش دان الواقعة ضمن محيط مدينة تل أبيب، بسبب سقوط صاروخين في البحر المتوسط، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تفعَّل المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن "رجال الإطفاء والإنقاذ في غوش دان أكدوا استعدادهم لأي طوارئ في البلدة، حيث أوضحوا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة"، على حد قولها.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني خلال غارة إسرائيلية قبل وقت قصير من بدء هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
سقوط صواريخ في البحر قبالة تل أبيب لم يسبقها إطلاق صافرات الإنذار
12:23 GMT
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
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Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. السلطة الفلسطينية تبحث خطة إدارة غزة بعد الحرب... فيديو وصور11:03 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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