https://sputnikarabic.ae/20231208/إصابة-إسرائيلي-في-إطلاق-نار-على-موقع-عسكري-شمالي-الضفة-الغربية-1083892469.html

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار على موقع عسكري شمالي الضفة الغربية

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار على موقع عسكري شمالي الضفة الغربية

أصيب إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بجروح متوسطة جراء إطلاق مسلحين فلسطينيين النار على موقع عسكري شمالي الضفة الغربية المحتلة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T16:38+0000

2023-12-08T16:38+0000

2023-12-08T16:38+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

أخبار الضفة الغربية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_480a203bca2b8d5127614b441a5222db.jpg

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أطلق إرهابيون النار على موقع عسكري في السامرة (شمالي الضفة)، مما أدى إلى إصابة شخص في المكان". من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "نجمة داوود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلية)، أن المصاب (لم تحدد إن كان جنديا أم مدنيا)، حالته متوسطة، وقد أصيب جراء إطلاق النار من سيارة عابرة. وتشهد الضفة الغربية، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عمليات اغتيال إسرائيلية وحملات اعتقال موسعة ، كما تقول إسرائيل إنهم مطلوبون.وصباح اليوم الجمعة، قُتل 6 فلسطينيين خلال اقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي لساعات في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 272، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وبحسب بيان مشترك صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، اعتقلت إسرائيل منذ بداية الحرب 3680 فلسطينيا في الضفة، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن عدد المعتقلين هو 2200 مطلوب في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بينهم حوالي 1175 شخصًا مرتبطين بحماس.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة. وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231207/إعلام-فريق-عسكري-بريطاني-في-الضفة-الغربية-لإعداد-السلطة-الفلسطينية-لتولي-إدارة-غزة-1083857790.html

https://sputnikarabic.ae/20220907/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-الفارعة-بالضفة-الغربية-1067395320.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن