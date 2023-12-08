https://sputnikarabic.ae/20231208/اتفاق-سعودي-تونسي-على-التعاون-في-قطاع-المياه-1083865321.html
اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه
اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه
توصل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، عبد المنعم بلعاتي، إلى اتفاق مع نظيره السعودي، عبد الرحمان الفضلي، لتشكيل فريق عمل مشترك يتعهد بإعداد... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T06:24+0000
2023-12-08T06:24+0000
2023-12-08T06:24+0000
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وحسب قناة "نسمة"، تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء الوزيرين في الرياض، الذي جرى على هامش أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، أمس الخميس.وأشار بلعاتي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي نتيجة لتداعيات التغيرات المناخية ونقص الأمطار.وشدد على أن توفير مياه الشرب في ظل النقص المائي يعتبر من أولويات بلاده، لافتا إلى تركيزها على إقامة محطات تحلية لمياه البحر.وفيما يتعلق بمياه الري، أكد الوزير التونسي استخدام المياه المعالجة في الزراعة من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لنقلها من المناطق الحضرية إلى مناطق الإنتاج.وأعرب عن جاهزية تونس لدعم الاستثمار المشترك مع السعودية في القطاع الفلاحي وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز هذا التعاون.من جهته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عن استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع تعاون في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20230110/شح-المياه-يهدد-تونس-وخبراء-يدعون-إلى-إعلان-حالة-الطوارئ-المائية-1072121803.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه
توصل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، عبد المنعم بلعاتي، إلى اتفاق مع نظيره السعودي، عبد الرحمان الفضلي، لتشكيل فريق عمل مشترك يتعهد بإعداد برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي في قطاع المياه.
وحسب قناة
"نسمة"، تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء الوزيرين في الرياض، الذي جرى على هامش أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، أمس الخميس.
وأشار بلعاتي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي نتيجة لتداعيات التغيرات المناخية ونقص الأمطار.
وشدد على أن توفير مياه الشرب في ظل النقص المائي يعتبر من أولويات بلاده، لافتا إلى تركيزها على إقامة محطات تحلية لمياه البحر.
وفيما يتعلق بمياه الري، أكد الوزير التونسي استخدام المياه المعالجة في الزراعة من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لنقلها من المناطق الحضرية إلى مناطق الإنتاج.
وأعرب عن جاهزية تونس
لدعم الاستثمار المشترك مع السعودية
في القطاع الفلاحي وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز هذا التعاون.
من جهته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عن استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع تعاون في هذا المجال.