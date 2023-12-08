https://sputnikarabic.ae/20231208/البيت-الأبيض-يعلن-عدم-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-حول-المساعدات-لأوكرانيا-1083898315.html

البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا

البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتكتل... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T20:40+0000

2023-12-08T20:40+0000

2023-12-08T20:40+0000

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وقال كيربي، للصحفيين عندما سئل عن التقدم المحرز في المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الاتفاق على مساعدة جديدة لأوكرانيا: "ليس لدي أي تقدم للحديث عنه".وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.واعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف، بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231208/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-استراتيجية-أمريكا-الخاسرة-في-الهجوم-المضاد-الأوكراني--1083893329.html

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