https://sputnikarabic.ae/20231208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-خلال-الحرب-البرية-على-غزة-1083865516.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية على غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T06:39+0000
2023-12-08T06:39+0000
2023-12-08T06:59+0000
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، ليرتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231208/البيت-الأبيض-لم-نحدد-لإسرائيل-موعدا-نهائيا-لإنهاء-الحرب-ولديها-أهداف-مشروعة-في-جنوب-غزة-1083862016.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية على غزة
06:39 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 06:59 GMT 08.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.
وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل جنديين آخرين، ليرتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.