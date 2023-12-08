https://sputnikarabic.ae/20231208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-في-غزة-والحصيلة-ترتفع-إلى--420-جنديا-قتيلا-1083888735.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة والحصيلة ترتفع إلى 420 جنديا قتيلا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة والحصيلة ترتفع إلى 420 جنديا قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 420 جنديا قتيلا. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T14:36+0000

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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي إن الجنديين (احتياط) نفتالي يونا جوردون (32 عاما) من القدس، وعومري روت من كاتسرين (قائد دبابة)، وكلاهما من الكتيبة 53 تشكيل "البرق" (188) قتلا في معركة شمال قطاع غزة.وأكد الجيش أن جنديا من الكتيبة ذاتها أصيب بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، مضيفا "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إبلاغ عائلته".وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجنود والضباط الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 420 جنديا وفق بيان الجيش.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231208/أهمها-في-تل-أبيب-والجليل-دوي-صافرات-الإنذار-في-مناطق-متعددة-داخل-إسرائيل--1083882132.html

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