https://sputnikarabic.ae/20231208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-450-هدفا-في-غزة-خلال-يوم-واحد-1083866971.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 450 هدفا في غزة خلال يوم واحد

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 450 هدفا في غزة خلال يوم واحد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مهاجمته 450 هدفا في قطاع غزة خلال يوم واحد فقط. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T07:55+0000

2023-12-08T07:55+0000

2023-12-08T07:55+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 450 هدفا في غزة خلال اليوم الأخير فقط، في وقت أعلن أنه قتل الكثير من الفلسطينيين في القطاع خلال اليوم نفسه، وتحديدا في مدينة خان يونس.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع، موضحة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، ليرتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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