https://sputnikarabic.ae/20231208/الجيش-الإسرائيلي-20-من-قذائف-حزب-الله-على-بلادنا-سقطت-في-جنوب-لبنان-1083881763.html

الجيش الإسرائيلي: 20% من قذائف "حزب الله" على بلادنا سقطت في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: 20% من قذائف "حزب الله" على بلادنا سقطت في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 20 % من إجمالي عدد عمليات إطلاق القذائف التي قام بها حزب الله اللبناني منذ بدء الحرب سقطت في الجنوب اللبناني. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T12:48+0000

2023-12-08T12:48+0000

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وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن حوالي خُمس إجمالي عدد القذائف التي أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل سقطت على أرض جنوب لبنان، مدعيا أنها شكلت خطرا على السكان اللبنانيين.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، وتجمعات لجنوده، حيث نشر "حزب الله" بيانا قال فيه، إن مقاتليه "استهدفوا، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف عند الساعة 7:00 صباحاً موقع المرج وحرج راميم [قرية هونين اللبنانية المحتلة] ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيهما إصابات مباشرة".وأضاف البيان العسكري لحزب الله اللبناني "وعند الساعة 11:00 ظهراً موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة 12:40 موقع المرج [قرية هونين اللبنانية المحتلة] بالأسلحة ‏المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة 3:05 قصفوا بالأسلحة المناسبة موقع بياض بليدا".وأكد قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، في الثانية من ظهر أمس، بعدما استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" ‏بالأسلحة المناسبة، وإيقاع إصابات مؤكدة، وبعده بساعة، استهدف تجمعا آخر للجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابات مباشرة.ولفت البيان إلى استهداف جنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الجرداح، وإصابة جميع الأهداف بشكل مباشر.ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل مدني إسرائيلي في قصف لـ"حزب الله" من لبنان؛ مشددا على أن قواته العسكرية على "أهبة الاستعداد في الشمال"، وسيرد على كل عملية ضده، فيما تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير منازل، وسقوط جرحى.وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد أشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة مركبا في الفلاوات بجنوب لبنان، وسقطت قذيفتان على أطراف بلدة حولا من جهة وادي السلوقي، كما قصف أطراف حرش بلدة كونين".

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