الرئيس بوتين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
11:21 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 08.12.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع "الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية" في منتدى الاستثمار "في تي بي" روسيا تنادي!"، 7 ديسمبر 2023
© Sputnik . Sergey Guneev/
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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بطل روسيا المشارك في العملية العسكرية الخاصة من جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم جوغا، عن خططه لخوض غمار الانتخابات لفترة رئاسية جديدة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو/ أيار من العام المقبل 2024، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في 17 مارس/آذار.
وصرح بوتين بذلك خلال مراسم حفل في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس خلال محادثة غير رسمية مع المشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 آذار/ مارس 2024.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن "مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام – 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024".
وطرحت بامفيلوفا، خلال أول اجتماع للجنة بعد الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات الرئاسية، مشروع القرار للتصويت، وبناء على نتائجه تم تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن اللجنة ستنظر اليوم الجمعة، في مشروع قرار بشأن إمكانية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع أعضاء اللجان الانتخابية في أقاليم روسيا.