https://sputnikarabic.ae/20231208/القضاء-الأمريكي-يوجه-9-تهم-جنائية-لنجل-بايدن-تتعلق-بالتهرب-الضريبي-1083863480.html
القضاء الأمريكي يوجه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب الضريبي
القضاء الأمريكي يوجه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب الضريبي
وجه القضاء الأمريكي 9 تهم جنائية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T02:48+0000
2023-12-08T02:48+0000
2023-12-08T02:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المدعي الخاص في قضية الضرائب، فإن بايدن تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل في الفترة بين 2016 و2020 وأنفق هذه المبالغ بدلا من ذلك على الفنادق الفاخرة وتأجير المنازل والسيارات.وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مكتب المدعي الخاص في القضية، أن هانتر بايدن مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في حال إدانته.يُذكر أن هانتر بايدن وُجهت إليه من قبل تهما تتعلق بالاحتيال الضريبي، وحاول عقد اتفاق إقرار بالذنب مع المحكمة لكن لم يتم الموافقة عليه.ويعد هانتر بايدن أول نجل رئيس أمريكي تتم محاكمته، ففي عام 2018 قدم معلومات مضللة إلى المحكمة حول الأوراق المستخدمة في شراء سلاح ناري وعدم تعاطيه المخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20231003/نجل-بايدن-يمثل-أمام-محكمة-أمريكية-بقضية-جنائية-1081617980.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
القضاء الأمريكي يوجه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب الضريبي
02:48 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 02:49 GMT 08.12.2023)
وجه القضاء الأمريكي 9 تهم جنائية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المدعي الخاص في قضية الضرائب، فإن بايدن تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل في الفترة بين 2016 و2020 وأنفق هذه المبالغ بدلا من ذلك على الفنادق الفاخرة
وتأجير المنازل والسيارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مكتب المدعي الخاص في القضية، أن هانتر بايدن مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في حال إدانته.
يُذكر أن هانتر بايدن وُجهت إليه من قبل تهما تتعلق بالاحتيال الضريبي، وحاول عقد اتفاق إقرار بالذنب مع المحكمة لكن لم يتم الموافقة عليه.
ويعد هانتر بايدن أول نجل رئيس أمريكي تتم محاكمته، ففي عام 2018 قدم معلومات مضللة إلى المحكمة حول الأوراق المستخدمة في شراء سلاح ناري وعدم تعاطيه المخدرات.