عربي
القوات الروسية تأسر 12 جنديا أوكرانيا-عاجل
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231208/القوات-الروسية-تأسر-12-جنديا-أوكرانيا-عاجل-1083882313.html
القوات الروسية تأسر 12 جنديا أوكرانيا-عاجل
القوات الروسية تأسر 12 جنديا أوكرانيا-عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية، أسرت 12 جنديا أوكرانيا، خلال الأسبوع الجاري. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:51+0000
2023-12-08T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b988347b6e37be6e32bc0e295f9d886f.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 30 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "تم تددمير الترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والمعدات العسكرية ومستودعات الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات من القوميين والمرتزقة الأجانب. وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت 4940 قتيلا، خلال الأسبوع الجاري.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231208/جنود-روس-يطلقون-مسيرات-انتحارية-تفتك-بأوكار-نظام-كييف-فيديو-1083865711.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3495a11db70d6e8e0a07128b91f1ddf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تأسر 12 جنديا أوكرانيا-عاجل

12:51 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 08.12.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية، أسرت 12 جنديا أوكرانيا، خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 30 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "تم تددمير الترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والمعدات العسكرية ومستودعات الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات من القوميين والمرتزقة الأجانب. وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت 4940 قتيلا، خلال الأسبوع الجاري.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديو
06:47 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. السلطة الفلسطينية تبحث خطة إدارة غزة بعد الحرب... فيديو وصور11:03 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала