https://sputnikarabic.ae/20231208/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-الإمارات-والسعودية-أصبحت-موضع-اهتمام-وثيق-1083890298.html

الكرملين: زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية أصبحت موضع اهتمام وثيق

الكرملين: زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية أصبحت موضع اهتمام وثيق

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى دول منطقة الشرق الأوسط - الإمارات العربية المتحدة... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T15:37+0000

2023-12-08T15:37+0000

2023-12-08T15:41+0000

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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع مراسل صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "من الواضح أنها (جولة الرئيس بوتين) أصبحت موضع اهتمام وثيق للكثيرين في العالم، والعديد من الدول في العالم، وخاصة المنطقة المحيطة بها".وتابع بيسكوف: "هذا أمر طبيعي تمامًا، لأن روسيا تعمل على تطوير العلاقات مع الدول التي تهتم بمواصلة تطوير التعاون، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هما بالذات الدولتان اللتان نعمل معهما على تطوير الحوار الأكثر شمولًا".وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية، محمد مهدي، أن "تزامن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا، مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يشير إلى أن روسيا تكتسب موطئ قدم في الشرق الأوسط".ورأى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السابق، عابد فضلية، أن "زيارة بوتين، إلى كل من السعودية والإمارات، تشكل مؤشر تحرك نحو قطبية جديدة".وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.وتناولت مباحثات الرئيس الروسي في الإمارات والسعودية، جملة من مسائل العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية، في مقدمتها التصعيد في قطاع غزة، وأزمة أوكرانيا، والخفض الطوعي لإنتاج النفط في إطار مجموعة "أوبك +"، والتعاون في مجال الطاقة، وغير ذلك.ورافق الرئيس الروسي، وفد دبلوماسي كبير، ضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا.كما ضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، ومدير "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.

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