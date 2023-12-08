https://sputnikarabic.ae/20231208/الكرملين-يصرح-برفض-روسيا-المفاوضات-بشروط-كييف-1083877898.html
الكرملين يصرح برفض روسيا المفاوضات "بشروط كييف"
الكرملين يصرح برفض روسيا المفاوضات "بشروط كييف"
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن التصريحات بشأن أن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف، "غير واقعية". 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T10:48+0000
2023-12-08T10:48+0000
2023-12-08T10:48+0000
روسيا
العالم
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و قال بيسكوف، مجيبا على سؤال حول مدى واقعية التصريحات، التي تقول، إن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف: "لا، هذا غير واقعي على الإطلاق".وفي وقت سابق، قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أنه في عام 2024، سيتعين على روسيا التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف.وأشار بيسكوف إلى أن الأميركيين هم الذين يكسبون مليارات الدولارات من موارد الطاقة الباهظة الثمن، ومن الغاز الذي يزودون به أوروبا، ومن النفط، وما إلى ذلك.وأضاف: "الأميركيون هم الذين يوفرون لأنفسهم فرص العمل، وزيادة الضرائب، وجباية الضرائب، وتحميل إنتاجهم بطلبات القذائف والمعدات العسكرية، وما إلى ذلك".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 90% من إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، تم إنفاقها في الولايات المتحدة نفسها على إنتاج الأسلحة المنقولة إلى كييف، مما يضمن النمو الاقتصادي. وأضاف أنه لهذا السبب، تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231207/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-يمكنها-أن-تعد-أوكرانيا-بمواصلة-مساعدتها--1083861258.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين يصرح برفض روسيا المفاوضات "بشروط كييف"
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن التصريحات بشأن أن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف، "غير واقعية".
و قال بيسكوف، مجيبا على سؤال حول مدى واقعية التصريحات، التي تقول، إن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف: "لا، هذا غير واقعي على الإطلاق".
وفي وقت سابق، قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أنه في عام 2024، سيتعين على روسيا التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف.
وأجاب بيسكوف على سؤال ما إذا كان مثل هذا الاعتراف البليغ سوف يوقظ تلك الدول التي تدعوها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا مجانا: "أنظر، الأمريكيون رجال براغماتيون للغاية، وبطبيعة الحال، هدفهم الرئيسي هو رفاهيتهم. وهذا هو، هنا يجب على أوكرانيا أن تفهم أنهم، في الواقع، لا يشكلون مصدر القلق الرئيسي للولايات المتحدة. مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة، هم الأمريكيون أنفسهم، وحتى على حساب عدد كبير من أرواح هؤلاء الأوكرانيين أنفسهم".
وأشار بيسكوف إلى أن الأميركيين هم الذين يكسبون مليارات الدولارات من موارد الطاقة الباهظة الثمن، ومن الغاز الذي يزودون به أوروبا، ومن النفط، وما إلى ذلك.
وأضاف: "الأميركيون هم الذين يوفرون لأنفسهم فرص العمل، وزيادة الضرائب، وجباية الضرائب، وتحميل إنتاجهم بطلبات القذائف والمعدات العسكرية، وما إلى ذلك".
وتابع: "هذا في الواقع اعتراف بليغ للغاية هنا. وبطبيعة الحال، هذه هي السياسة الأميركية التي تركز عليها الولايات المتحدة. ولكن من المؤسف، في حالة أوكرانيا، أن هذا يأتي على حساب حياة الأوكرانيين. وهم على استعداد لمواصلة إلقاء حياة هؤلاء الأوكرانيين أنفسهم في الفرن، ومن المؤسف أنهم ما زالوا لا يفهمون هذا في كييف".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 90% من إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، تم إنفاقها في الولايات المتحدة نفسها على إنتاج الأسلحة المنقولة إلى كييف، مما يضمن النمو الاقتصادي. وأضاف أنه لهذا السبب، تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.