https://sputnikarabic.ae/20231208/الكرملين-يصرح-برفض-روسيا-المفاوضات-بشروط-كييف-1083877898.html

الكرملين يصرح برفض روسيا المفاوضات "بشروط كييف"

الكرملين يصرح برفض روسيا المفاوضات "بشروط كييف"

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن التصريحات بشأن أن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف، "غير واقعية". 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T10:48+0000

2023-12-08T10:48+0000

2023-12-08T10:48+0000

روسيا

العالم

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و قال بيسكوف، مجيبا على سؤال حول مدى واقعية التصريحات، التي تقول، إن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف: "لا، هذا غير واقعي على الإطلاق".وفي وقت سابق، قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أنه في عام 2024، سيتعين على روسيا التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف.وأشار بيسكوف إلى أن الأميركيين هم الذين يكسبون مليارات الدولارات من موارد الطاقة الباهظة الثمن، ومن الغاز الذي يزودون به أوروبا، ومن النفط، وما إلى ذلك.وأضاف: "الأميركيون هم الذين يوفرون لأنفسهم فرص العمل، وزيادة الضرائب، وجباية الضرائب، وتحميل إنتاجهم بطلبات القذائف والمعدات العسكرية، وما إلى ذلك".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 90% من إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، تم إنفاقها في الولايات المتحدة نفسها على إنتاج الأسلحة المنقولة إلى كييف، مما يضمن النمو الاقتصادي. وأضاف أنه لهذا السبب، تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231207/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-يمكنها-أن-تعد-أوكرانيا-بمواصلة-مساعدتها--1083861258.html

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