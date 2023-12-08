https://sputnikarabic.ae/20231208/برلماني-روسي--حزب-روسيا-الموحدة-سيبذل-قصارى-جهده-لتحقيق-فوز-بوتين-في-الانتخابات-الرئاسية-1083881463.html
برلماني روسي: حزب "روسيا الموحدة" سيبذل قصارى جهده لتحقيق فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية
برلماني روسي: حزب "روسيا الموحدة" سيبذل قصارى جهده لتحقيق فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية
أفاد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي عن حزب "روسيا الموحدة"، سيرغي نيفيروف، اليوم الجمعة، أن الحزب يدعم بالتأكيد دون قيد أو شرط ترشيح فلاديمير بوتين، للرئاسة... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:36+0000
2023-12-08T12:36+0000
2023-12-08T12:50+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07bd1dbc9bab4cd6bbbb176d8e3b0d99.jpg
وقال نيفيروف على "تليغرام": "من المؤكد أن حزب "روسيا الموحدة" يدعم ترشيح فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، لرئاسة روسيا وسيبذل ما بوسعه من أجل فوز زعيمنا في الانتخابات المقبلة". وكتبت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو على "تلغرام": "رئيسنا لم ولن يتجنب أبدا القرارات المسؤولة، واليوم أكد ذلك مرة أخرى، وأكد أيضا أنه في لحظة خيار تاريخي وتحد تاريخي، بأنه مستعد للعمل على أساس مصالح البلد ومواطنيه. أنا واثقة من أن فلاديمير بوتين أدلى ببيان ترشحه أولا وقبل كل شيء بناء على مطالب الشعب ومراعاة لإرادتهم وموقفهم". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في أوقات مختلفة كانت هناك أفكار مختلفة... لكنني أفهم أنه من المستحيل اليوم القيام بخلاف ذلك. لذلك سأترشح للمنصب". وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 آذار/ مارس 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231208/الرئيس-بوتين-يعتزم-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة--عاجل-1083878297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fb799924cd3778aa7b3ac98d653f712.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
برلماني روسي: حزب "روسيا الموحدة" سيبذل قصارى جهده لتحقيق فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية
12:36 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 08.12.2023)
أفاد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي عن حزب "روسيا الموحدة"، سيرغي نيفيروف، اليوم الجمعة، أن الحزب يدعم بالتأكيد دون قيد أو شرط ترشيح فلاديمير بوتين، للرئاسة وسيبذل ما بوسعه من أجل فوزه.
وقال نيفيروف على "تليغرام": "من المؤكد أن حزب "روسيا الموحدة" يدعم ترشيح فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، لرئاسة روسيا وسيبذل ما بوسعه من أجل فوز زعيمنا في الانتخابات المقبلة".
وأضاف نيفيروف: "خلال مرحلة الامتحانات الصعبة، التي تمر بها روسيا، فإنه(بوتين) يوحد شعبنا المتعدد الجنسيات والأديان من أجل العمل على تعزيز سيادة بلدنا وقدرته الدفاعية، وحماية ودعم المواطنين، وتنمية الاقتصاد والمجال الاجتماعي".
وكتبت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو على "تلغرام": "رئيسنا لم ولن يتجنب أبدا القرارات المسؤولة، واليوم أكد ذلك مرة أخرى، وأكد أيضا أنه في لحظة خيار تاريخي وتحد تاريخي، بأنه مستعد للعمل على أساس مصالح البلد ومواطنيه. أنا واثقة من أن فلاديمير بوتين أدلى ببيان ترشحه أولا وقبل كل شيء بناء على مطالب الشعب ومراعاة لإرادتهم وموقفهم".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في أوقات مختلفة كانت هناك أفكار مختلفة... لكنني أفهم أنه من المستحيل اليوم القيام بخلاف ذلك. لذلك سأترشح للمنصب".
وصرح بوتين خلال مراسم حفل في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس خلال محادثة غير رسمية مع المشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 آذار/ مارس 2024.