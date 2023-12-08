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https://sputnikarabic.ae/20231208/بعد-15-ساعة-من-الهدوء-الحذر-دوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-1083870150.html
بعد 15 ساعة من الهدوء الحذر.. دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
بعد 15 ساعة من الهدوء الحذر.. دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T08:46+0000
2023-12-08T08:46+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد حوالي 15 ساعة من الهدوء الحذر في مستوطنات غلاف غزة، سمع دوي صافرات الإنذار في المنطقة مرة أخرى.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

بعد 15 ساعة من الهدوء الحذر.. دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة

08:46 GMT 08.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد حوالي 15 ساعة من الهدوء الحذر في مستوطنات غلاف غزة، سمع دوي صافرات الإنذار في المنطقة مرة أخرى.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس
08:12 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.
وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 450 هدفا في غزة خلال يوم واحد
07:55 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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