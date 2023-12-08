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https://sputnikarabic.ae/20231208/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-لا-يتوقف-على-جنوب-قطاع-غزة-1083862890.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي لا يتوقف على جنوب قطاع غزة
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي لا يتوقف على جنوب قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،بإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T00:10+0000
2023-12-08T00:10+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي لا يتوقف على جنوب قطاع غزة

00:10 GMT 08.12.2023
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،بإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، وفقا لوكالة "وفا".
هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
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00:16 GMT 08.12.2023
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إعلام فلسطيني: قصف عنيف بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة وتساقط بعض الشظايا داخل ساحات المستشفى.
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