https://sputnikarabic.ae/20231208/حماس-اعتقال-جيش-الاحتلال-للمدنيين-جريمة-صهيونية-1083870021.html
"حماس": اعتقال جيش الاحتلال للمدنيين جريمة صهيونية
"حماس": اعتقال جيش الاحتلال للمدنيين جريمة صهيونية
صرحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينة "حماس"، اليوم الجمعة، بأن اعتقال الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين المدنيين هو "جريمة مفضوحة للانتقام من أبناء الشعب... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T08:51+0000
2023-12-08T08:51+0000
2023-12-08T08:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وقالت "حماس" في بيانها على "تلغرام": "اعتقال جيش الاحتلال النازي لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَّة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".وأضافت: "وهو محاولة لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي يوم السابع من أكتوبر".وقالت "حماس" في البيان: "إننا لنحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، وندعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لفضح هذه الجريمة النكراء بحقّ مدنيين أبرياء عزّل نازحين في مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء بسبب العدوان والمجازر الصهيونية، والضغط بكل الوسائل للإفراج عنهم".وتم تداول صور وفيديوهات توثق قيام الجيش الإسرائيلي بحملة واسعة من الاعتقالات في غزة، حيث يتم اعتقال جميع الشباب الذين تفوق أعمارهم 15 عاما بتهمة الانتماء لحركة حماس.وبحسب وسائل أعلام فلسطينية، "من خلال اعتقال الشبان من قبل القوات الإسرائيلية، تقوم هذه القوات بإعدام عدد منهم ويهان عدد آخر، ثم تقوم بتعريتهم وتجريدهم من الملابس في ظل البرد القارس".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
"حماس": اعتقال جيش الاحتلال للمدنيين جريمة صهيونية
صرحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينة "حماس"، اليوم الجمعة، بأن اعتقال الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين المدنيين هو "جريمة مفضوحة للانتقام من أبناء الشعب المدنيين".
وقالت "حماس" في بيانها على "تلغرام": "اعتقال جيش الاحتلال النازي لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَّة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".
وأضافت: "وهو محاولة لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي يوم السابع من أكتوبر".
وتابع البيان: "إنَّ جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين، وهي الصفة التي تنطبق على هذا الجيش النازي".
وقالت "حماس" في البيان: "إننا لنحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، وندعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لفضح هذه الجريمة النكراء بحقّ مدنيين أبرياء عزّل نازحين في مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء بسبب العدوان والمجازر الصهيونية، والضغط بكل الوسائل للإفراج عنهم".
وتم تداول صور وفيديوهات توثق قيام الجيش الإسرائيلي بحملة واسعة من الاعتقالات في غزة، حيث يتم اعتقال جميع الشباب الذين تفوق أعمارهم 15 عاما بتهمة الانتماء لحركة حماس.
وبحسب وسائل أعلام فلسطينية، "من خلال اعتقال الشبان من قبل القوات الإسرائيلية، تقوم هذه القوات بإعدام عدد منهم ويهان عدد آخر، ثم تقوم بتعريتهم وتجريدهم من الملابس في ظل البرد القارس".