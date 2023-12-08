https://sputnikarabic.ae/20231208/خبير-زيلينسكي-يعلم-جيدا-أن-لا-أحد-يريد-أن-يلبي-رغباته-في-الانضمام-للـناتو-أو-الاتحاد-الأوروبي-1083888009.html

خبير: زيلينسكي يعلم جيدا أن لا أحد يريد أن يلبي رغباته في الانضمام للـ"ناتو" أو الاتحاد الأوروبي

خبير: زيلينسكي يعلم جيدا أن لا أحد يريد أن يلبي رغباته في الانضمام للـ"ناتو" أو الاتحاد الأوروبي

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T14:35+0000

2023-12-08T14:35+0000

2023-12-08T14:35+0000

راديو

شؤون عسكرية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083887239_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8a67ec4c12dad7027309909b3568acf2.png

خبير: زيلينسكي يعلم جيدا أن لا أحد يريد أن يلبي رغباته في الانضمام للناتو أو الاتحاد الأوروبي خبير: زيلينسكي يعلم جيدا أن لا أحد يريد أن يلبي رغباته في الانضمام للناتو أو الاتحاد الأوروبي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن "واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات في ضوء موقف الكونغرس، الذي يرفض الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا"، وأضاف إن "الولايات المتحدة أمامها، أسابيع عدة، وبعدها ستستنفد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا، ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الحالي".حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد الديهي:خبير: الولايات المتحدة طرف في العدوان على غزة لذلك لا يمكنها الحديث عن ممرات إنسانيةأعلنت الخدمة الصحفية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة إنشاء ممرات إنسانية في قطاع غزة تسمح للناس بمغادرة مناطق القتال بأمان، وشدد بايدن أيضا على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورحب بقرار إسرائيل الأخير بزيادة إمدادات الوقود إلى القطاع.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني - الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج:خبير: الولايات المتحدة تريد التوجه نحو السويد بدلا من أوكرانياوقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، اتفاقية حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا المتخصص في العلاقات الإقليمية والدولية والخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

شؤون عسكرية, аудио