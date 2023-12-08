https://sputnikarabic.ae/20231208/رئيس-إحدى-دول-الاتحاد-الأوروبي-يوجه-إنذارا-للمنظمة-حول-أوكرانيا-1083867170.html

رئيس إحدى دول الاتحاد الأوروبي يوجه "إنذارا" للمنظمة حول أوكرانيا

رئيس إحدى دول الاتحاد الأوروبي يوجه "إنذارا" للمنظمة حول أوكرانيا

أفادت صحيفة أمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يحاول دون جدوى إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا قبل القمة في بروكسل. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T08:06+0000

2023-12-08T08:06+0000

2023-12-08T08:06+0000

الإتحاد الأوروبي

العالم

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وقالت الصحيفة: "يهدد فيكتور أوربان (رئيس الوزراء الهنغاري) بإخراج هذه القمة عن مسارها. وفي رسالتين إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أوضح أنه يعارض محادثات انضمام كييف (للاتحاد الأوروبي) ويريد بدلاً من ذلك إجراء نقاش استراتيجي بشأن موضوع دعم دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا".وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول حاليًا تنظيم مفاوضات مع أوربان قبل قمة بروكسل، لكن هذا لم يثير حتى الآن سوى الشكوك في الدوائر الدبلوماسية للدول الأوروبية.وبحسب الصحيفة، فإنه في وقت سابق، قال الممثل الدائم لبلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي، ويليم فان دي فورد، إن نتائج القمة لا يمكن التنبؤ بها، منذ بضعة أسابيع مضت، كانت مسألة بدء المفاوضات بشأن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قد تم اتخاذ قرار بشأنها بالفعل، واليوم قررت الرابطة سؤال واحد هو كيفية التعامل مع أوربان الذي يعرقل القرار المناسب لكييف.ونقلت الصحيفة رأي أحد المسؤولين الأوروبيين: "الحقيقة تظل أنه يساعد روسيا. علينا أن نسأل أنفسنا كيف نمضي قدما".وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عدم طرح مسألة بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة في ديسمبر/ كانون الأول، لأنه من الواضح مقدما أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء.وقال أوربان: "إذا سُئل عن رأينا، فسأقترح أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، وهذا سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20231201/أوربان-يدعو-لتأجيل-عضوية-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عقدا-من-الزمن-1083649060.html

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