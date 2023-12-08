https://sputnikarabic.ae/20231208/رئيس-حزب-الوطن-التركي-لـسبوتنيك-قطع-العلاقات-مع-إسرائيل-أمر-وارد-ومرتبط-بالتطورات-في-غزة-1083864854.html
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ"سبوتنيك": قطع العلاقات مع إسرائيل أمر وارد ومرتبط بالتطورات في غزة
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ"سبوتنيك": قطع العلاقات مع إسرائيل أمر وارد ومرتبط بالتطورات في غزة
أفاد رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو برينتشك، بأن قطع العلاقات مع إسرائيل أمر وارد، وهذه المسألة تعتمد على التطورات الجارية في قطاع غزة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T05:42+0000
2023-12-08T05:42+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال برينتشك لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تهديد إسرائيل باغتيال قادة حركة حماس في تركيا وقطر: "تركيا دولة قوية ومن غير الممكن أن تسمح لأجهزة الاستخبارات الأجنبية بتنفيذ جرائم قتل أو اغتيالات على أراضيها، وفي حال نفذت تهديداتها فذلك لن يبقى دون رد".وأضاف: "يجب إنهاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتي إنجرليك وكورجيك ووضعهما تحت سيطرة القوات المسلحة التركية ومغادرة الكوادر الأمريكية العاملة فيهما الأراضي التركية".ويعد حزب "الوطن" التركي حركة يسارية تؤيد مواقف مؤسس الدولة التركية، مصطفى كمال أتاتورك، ولها توجه مناهض للغرب والولايات المتحدة.ويعتبر الحزب نفسه خليفة لحزب العمال والفلاحين الاشتراكي الذي تأسس عام 1919، وهو ليس ممثلا في البرلمان التركي، لكنه يعد قوة مؤثرة في البلاد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/أردوغان-إسرائيل-ستدفع-ثمنا-باهظا-إذا-حاولت-اغتيال-أعضاء-حماس-في-تركيا-1083800101.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ"سبوتنيك": قطع العلاقات مع إسرائيل أمر وارد ومرتبط بالتطورات في غزة
أفاد رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو برينتشك، بأن قطع العلاقات مع إسرائيل أمر وارد، وهذه المسألة تعتمد على التطورات الجارية في قطاع غزة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال برينتشك لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تهديد إسرائيل باغتيال قادة حركة حماس في تركيا وقطر: "تركيا دولة قوية ومن غير الممكن أن تسمح لأجهزة الاستخبارات الأجنبية بتنفيذ جرائم قتل أو اغتيالات على أراضيها، وفي حال نفذت تهديداتها فذلك لن يبقى دون رد".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أنقرة مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في حال اغتالت قادة حماس في تركيا: "هذا مرتبط بسير التطورات، إنه أمر وارد".
وأضاف: "يجب إنهاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتي إنجرليك وكورجيك ووضعهما تحت سيطرة القوات المسلحة التركية ومغادرة الكوادر الأمريكية العاملة فيهما الأراضي التركية".
ويعد حزب "الوطن" التركي حركة يسارية تؤيد مواقف مؤسس الدولة التركية، مصطفى كمال أتاتورك، ولها توجه مناهض للغرب والولايات المتحدة.
ويعتبر الحزب نفسه خليفة لحزب العمال والفلاحين الاشتراكي الذي تأسس عام 1919، وهو ليس ممثلا في البرلمان التركي، لكنه يعد قوة مؤثرة في البلاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.