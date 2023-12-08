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https://sputnikarabic.ae/20231208/ركلة-جزاء-غريبة-يتسبب-بها-لاعب-أثناء-مصافحته-حارس-المرمى-فيديو-1083866114.html
ركلة جزاء "غريبة" يتسبب بها لاعب أثناء مصافحته حارس المرمى... فيديو
ركلة جزاء "غريبة" يتسبب بها لاعب أثناء مصافحته حارس المرمى... فيديو
شهدت مباراة فريقي الحزم والفتح في الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، إعلانا نادراً لركلة جزاء، قلّما نشاهدها في ملاعب كرة القدم. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T07:08+0000
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وحقق الحزم الفوز على الفتح 2-0، وجاء هدفه الثاني من ركلة جزاء من خطأ كوميدي في الدقيقة 14.وتسبب فهد الحربي مدافع الفتح في خطأ فادح داخل منطقة الجزاء، بعدما اتجه لمصافحة زميله الحارس السويدي جاكوب راين.وفي أثناء المصافحة لمس الحربي الكرة بيده بشكل غريب، لتسقط من يد حارس المرمى الذي أمسكها سريعاً، ولكن لاعبي الحزم انتبهوا للّقطة وطالبوا بركلة جزاء.وبعد العودة لتقنية الـ"فار"، احتسب حكم المباراة الركلة الجزاء إثر هفوة كارثية، لا تحدث كثيرًا في عالم كرة القدم.
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نادي الفيديو, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, منوعات
نادي الفيديو, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, منوعات

ركلة جزاء "غريبة" يتسبب بها لاعب أثناء مصافحته حارس المرمى... فيديو

07:08 GMT 08.12.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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شهدت مباراة فريقي الحزم والفتح في الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، إعلانا نادراً لركلة جزاء، قلّما نشاهدها في ملاعب كرة القدم.
وحقق الحزم الفوز على الفتح 2-0، وجاء هدفه الثاني من ركلة جزاء من خطأ كوميدي في الدقيقة 14.
وتسبب فهد الحربي مدافع الفتح في خطأ فادح داخل منطقة الجزاء، بعدما اتجه لمصافحة زميله الحارس السويدي جاكوب راين.
وفي أثناء المصافحة لمس الحربي الكرة بيده بشكل غريب، لتسقط من يد حارس المرمى الذي أمسكها سريعاً، ولكن لاعبي الحزم انتبهوا للّقطة وطالبوا بركلة جزاء.
وبعد العودة لتقنية الـ"فار"، احتسب حكم المباراة الركلة الجزاء إثر هفوة كارثية، لا تحدث كثيرًا في عالم كرة القدم.
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