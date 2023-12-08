https://sputnikarabic.ae/20231208/سيتم-إنشاؤها-في-سينوب-الرئيس-التركي-يمكننا-إمداد-اليونان-بالطاقة-عبر-المحطة-النووية-1083881296.html
"سيتم إنشاؤها في سينوب".. الرئيس التركي: يمكننا إمداد اليونان بالطاقة عبر المحطة النووية
"سيتم إنشاؤها في سينوب".. الرئيس التركي: يمكننا إمداد اليونان بالطاقة عبر المحطة النووية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتوريد الطاقة إلى اليونان من خلال محطة الطاقة النووية، التي سيتم تدشينها بالتعاون مع روسيا في... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:28+0000
2023-12-08T12:28+0000
2023-12-08T12:35+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وأكد الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين أدلى بها على متن الطائرة في أثناء عودته من اليونان، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع اليونان، ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في كافة المجالات بما فيها الطاقة النووية.وأوضح أردوغان أن تركيا قررت بناء مركز للطاقة بمقاطعة أتاشهير في إسطنبول، وأن بلاده تريد تحويل أحد الأبراج هناك إلى موقع لتوزيع الطاقة، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء مركز لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.ولفت رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، إلى أنه قرر إنشاء مركز للغاز في منطقة تراقيا شمال غربي تركيا بهدف نقل الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا ودول البلقان.ويشار إلى أن تركيا تجري محادثات مع روسيا تتعلق بإنشاء محطة طاقة نووية ثانية بولاية سينوب شمالي البلاد، وذلك بعد بنائها محطة "أكويو" النووية في ولاية مرسين التركية، والتي تعتبر أول محطة للطاقة النووية في تركيا.ويأتي ذلك بالتوازي مع إشارة مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" إلى مناقشة قضايا تتعلق بتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية في سينوب مع الجانب التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-يشكر-بوتين-على-مساهمة-روسيا-في-إنشاء-محطة-أكويو-1076373109.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين
"سيتم إنشاؤها في سينوب".. الرئيس التركي: يمكننا إمداد اليونان بالطاقة عبر المحطة النووية
12:28 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 08.12.2023)
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتوريد الطاقة إلى اليونان من خلال محطة الطاقة النووية، التي سيتم تدشينها بالتعاون مع روسيا في ولاية سينوب شمالي تركيا.
أنطاكيا – سبوتنيك
. وأكد الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين أدلى بها على متن الطائرة في أثناء عودته من اليونان، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع اليونان، ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في كافة المجالات بما فيها الطاقة النووية.
وأوضح أردوغان أن تركيا قررت بناء مركز للطاقة بمقاطعة أتاشهير في إسطنبول، وأن بلاده تريد تحويل أحد الأبراج هناك إلى موقع لتوزيع الطاقة، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء مركز لنقل الغاز الروسي
إلى أوروبا.
ولفت رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، إلى أنه قرر إنشاء مركز للغاز في منطقة تراقيا شمال غربي تركيا بهدف نقل الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا ودول البلقان.
ويشار إلى أن تركيا تجري محادثات مع روسيا
تتعلق بإنشاء محطة طاقة نووية ثانية بولاية سينوب شمالي البلاد، وذلك بعد بنائها محطة "أكويو" النووية في ولاية مرسين التركية، والتي تعتبر أول محطة للطاقة النووية في تركيا.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إشارة مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" إلى مناقشة قضايا تتعلق بتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية في سينوب مع الجانب التركي.