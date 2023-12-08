https://sputnikarabic.ae/20231208/كتيبة-روسية-تداهم-موقعا-عسكريا-بمساعدة-طائرة-مسيرة-انفجرت-بجحر-جندي-أوكراني-فيديو-1083870312.html
كتيبة روسية تداهم موقعا عسكريا بمساعدة طائرة مسيرة انفجرت بجحر جندي أوكراني... فيديو
كتيبة روسية تداهم موقعا عسكريا بمساعدة طائرة مسيرة انفجرت بجحر جندي أوكراني... فيديو
تعتبر الطائرات من دون طيار أحد الأعمدة الرئيسية للجيش الروسي في تنفيذ مهامه المتمثلة باجتثاث ترسانة النظام النازي في كييف. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T08:56+0000
2023-12-08T08:56+0000
2023-12-08T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وظهرت فعالية الطائرات المسيرة في استهداف الخنادق والأنفاق العميقة المستخدمة من قبل عناصر نظام كييف في أثناء اختبائهم، حيث يصعب الوصول إليهم، ما جعل المسيرات الصغيرة سلاحا مثاليا لهذه الحالات.وحصلت "سبوتنيك" على لقطات تظهر قيام القوات الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بوساطة طائرة من دون طيار في أحد المعاقل الأوكرانية في إحدى مناطق جمهورية لوغانسك الشعبية.شاهد أيضا... جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
كتيبة روسية تداهم موقعا عسكريا بمساعدة طائرة مسيرة انفجرت بجحر جندي أوكراني... فيديو
تعتبر الطائرات من دون طيار أحد الأعمدة الرئيسية للجيش الروسي في تنفيذ مهامه المتمثلة باجتثاث ترسانة النظام النازي في كييف.
وظهرت فعالية الطائرات المسيرة في استهداف الخنادق والأنفاق العميقة المستخدمة من قبل عناصر نظام كييف في أثناء اختبائهم، حيث يصعب الوصول إليهم، ما جعل المسيرات الصغيرة سلاحا مثاليا لهذه الحالات.
وحصلت "سبوتنيك" على لقطات تظهر قيام القوات الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بوساطة طائرة من دون طيار في أحد المعاقل الأوكرانية في إحدى مناطق جمهورية لوغانسك الشعبية.