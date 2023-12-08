https://sputnikarabic.ae/20231208/مجلس-الأمن-الروسي-ينتقد-ابتزاز-بايدن-للكونغرس-من-أجل-دولة-متهالكة-1083875113.html
مجلس الأمن الروسي ينتقد "ابتزاز بايدن" للكونغرس من أجل "دولة متهالكة"
مجلس الأمن الروسي ينتقد "ابتزاز بايدن" للكونغرس من أجل "دولة متهالكة"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن محاولات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على أموال من الكونغرس لأوكرانيا هو أمر غير... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T09:29+0000
2023-12-08T09:29+0000
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وقال ميدفيديف على "تيلغرام": "الابتزاز البدائي للكونغرس الأميركي من قبل إدارة بايدن ليس جديدًا على الإطلاق وله سوابق تاريخية"، لكن هناك أيضا شيئا جديدًا في الوضع الحالي.وتابع: "منذ أزمة الصواريخ الكوبية لم يكن هناك تهديد بحدوث صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة حقيقيا إلى هذا الحد".وفشل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي، في تمرير مشروع قانون من شأنه توفير مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل .وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/فبراير 2022.قال مرشح الرئاسة الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن تهديد البنتاغون بإرسال أبناء وأقارب أعضاء الكونغرس للقتال في أوكرانيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع المعارضة بضرورة دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231208/صحفي-أمريكي-لويد-أوستن-يهدد-أعضاء-بالكونغرس-بإرسال-أقاربهم-للقتال-في-أوكرانيا-1083863304.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي ينتقد "ابتزاز بايدن" للكونغرس من أجل "دولة متهالكة"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن محاولات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على أموال من الكونغرس لأوكرانيا هو أمر غير مسبوق لأن الولايات المتحدة لم يسبق لها أن صرفت هذا القدر من المال لدولة صغيرة في طور الانهيار.
وقال ميدفيديف على "تيلغرام": "الابتزاز البدائي للكونغرس الأميركي من قبل إدارة بايدن ليس جديدًا على الإطلاق وله سوابق تاريخية"، لكن هناك أيضا شيئا جديدًا في الوضع الحالي.
وأضاف: "لم يسبق لهم أن ابتزوا هذا القدر من المال من أجل دولة صغيرة في طور الانهيار. لم يسبق لهم أن ابتزوا المال بهذه القوة والوقاحة من أجل دولة أفسدت علنا الرئيس الحالي للولايات المتحدة وأفراد عائلته".
وتابع: "منذ أزمة الصواريخ الكوبية لم يكن هناك تهديد بحدوث صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة حقيقيا إلى هذا الحد".
وفشل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي، في تمرير مشروع قانون من شأنه توفير مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل .
وكان البيت الأبيض أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/فبراير 2022.
وكان الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، قد أكد أن وزير الدفاع لويد أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الصراع الجاري في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن تقديم تمويل إضافي لكييف.
قال مرشح الرئاسة الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن تهديد البنتاغون بإرسال أبناء وأقارب أعضاء الكونغرس للقتال في أوكرانيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع المعارضة بضرورة دعم كييف.